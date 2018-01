El destacado: Gus Ledes lidera al Reus

Google Plus

Ledes celebrando su gol contra el Valladolid | LaLiga.es

Aunque en líneas generales la temporada del Reus no está siendo para tirar cohetes, los catalanes se sitúan en una engañosa 13º posición con 26 puntos. Engañosa no por merecimientos, sino porque tan sólo 5 puntos separan al Reus de los puesto de descenso que en estos momentos marca en Barcelona B con 21. En un equipo con falta de creatividad y sobre todo de gol, pues tan sólo han anotado 14 goles en lo que va de liga, siendo el equipo menos goleador del campeonato, destaca la figura de la ex promesa portuguesa Luís Gustavo Ledes, deportivamente conocido como Gus Ledes.

El versátil mediapunta portugués, que también puede jugar en banda o en el mediocentro, ha demostrado una regularidad mayor que la de su equipo. Con un gran golpeo de balón, como demuestran varios de sus goles de falta, el jugador de 25 años llegó este verano al Reus procedente del Celta B, dónde era un jugador importante. El ex de otros equipos como Río Ave o Barcelona B apenas contó con oportunidades con el primer equipo de la ciudad olívica, por lo que decidió hacer las maletas rumbo a Reus. En el equipo dirigido por López Garai, Ledes se ha erigido como jugador clave, disputando la mayoría de partidos como titular.

Regular en su juego, el habilidoso mediapunta cuenta con una gran visión de juego, además de poseer una notable técnica en el balón parado, por lo que no resulta extraño que el portugués anote de libre directo, algo que ya vimos esta temporada. Con 5 goles anotados el portugués es el actual máximo artillero de los rojinegros, que pecan precisamente de falta de efectividad.

El Lugo no debe confiarse, ya que Gus Ledes aprovecha muy bien los espacios que le proporciona el rival, aprovechando al máximo sus oportunidades. Además, como ya citamos, posee un gran lanzamiento a balón parado, uno de los puntos débiles del equipo gallego.