El legado económico de Carlos Terrazas en el Mirandés

Carlos Terrazas, hasta hace dos semanas mánager general del CD Mirandés. | Foto: LaLiga

Un modelo de gestión a todos los niveles, ese es el principal legado que ha dejado Carlos Terrazas en el Club Deportivo Mirandés. Si será perdurable o no es una cuestión que atañe en adelante al Consejo de Administración de la entidad rojilla. Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2018, el míster vizcaíno vio truncado de forma prematura su proyecto en Anduva tras un gran comienzo de temporada que le llevó a ser premiado como mejor entrenador de la Liga 1|2|3 en el primer mes de competición, pero seguido de una nefasta racha que llegó hasta las nueve jornadas sin ganar.

"Ahora estamos en Segunda B. Cuando se extinga este modelo, veremos dónde está el Mirandés" (Terrazas, 17/06/2014) Una temporada que comenzaba con grandes expectativas, pero que ha derivado no sólo en el cese del míster vizcaíno, sino en el final de un modelo. De forma casi premonitoria, el 17 de junio de 2014, Carlos Terrazas afirmaba en su primera rueda prensa como mánager general que: "Con el modelo anterior (separación de las funciones del secretario técnico y entrenador), en el momento de su extinción el Mirandés está en Segunda B. Cuando se extinga este modelo que hoy comienza, veremos dónde está el Mirandés".

Pues el calendario es caprichoso y menos de dos semanas han hecho falta desde su destitución para que incluso los más incrédulos escuchasen en voz del propio presidente, Alfredo de Miguel, la transformación en números del impacto económico del trabajo realizado por Carlos Terrazas como mánager general. Ante 132 accionistas presentes en la Junta General Ordinaria, el Consejo de Administración presentó de forma oficial unas cuentas históricas para la entidad rojilla, que precisamente cumplirá esta temporada su 90 aniversario en su mejor momento institucional y económico. Y es que el beneficio bruto de la temporada 2015/2016 fue nada menos que de 3.133.422 euros. Descontando los impuestos sobre los beneficios, que ascienden a 791.584 euros, el beneficio neto se situó finalmente en una envidiable cifra de 2.341.838 euros.

Una temporada plagada de hechos importantes para el club, como el estreno de su nueva sede social, la construcción de un campo de entrenamiento en el anexo de Anduva con medidas reglamentarias, la decidida apuesta por el proyecto de cantera o la amortización definitiva del pago de las obras correspondientes a la nueva grada de general, además de otras numerosas acciones de mejora en las instalaciones y equipamientos del estadio.

"Terrazas ha hecho mucho por el Mirandés. No puedo garantizar que se repitan estos números" (De Miguel) El propio presidente, Alfredo de Miguel, fue el encargado de subrayar en la Junta de Accionistas celebrada este miércoles no sólo el injusto trato recibido por parte de la afición, sino también la implicación directa entre la labor desarrollada por Carlos Terrazas y las espectaculares cuentas del Mirandés: "Este hombre acabó por romper, pero ha hecho mucho por el Mirandés. Se ha ahorrado porque no teníamos director deportivo y firmaba unos contratos con los jugadores que respondían al modelo fijado. A partir de ahora no os puedo garantizar que se repitan estos números tan positivos".

Ingresos principales

Ingresos por los derechos de televisión 2.731.601 euros.

Patrocinios y licencias de la LFP: 2.661.000 euros.

Abonados: 772.407 euros.

Venta de entradas: 232.227 euros.

Gastos principales

Gatos primer equipo: 2.936.931 euros, frente a los 4.032.893 euros que estaban presupuestados.