Claudio Barragán: "Seguramente haya cambios buscando la adaptación"

Claudio Barragán, durante el encuentro en el Estadio José Zorrilla. | Foto: LaLiga

Tras el entrenamiento matinal Claudio Barragán ha dado la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Club Deportivo Mirandés y a la Unión Deportiva Almería, este domingo a partir de las 18 horas en el Estadio Municipal de Anduva.

En cuanto a las sensaciones con las que llega el equipo, el míster ha declarado que "estamos con ganas de que empiece el partido, están todos los jugadores disponibles excepto Fofo. Es evidente que la semana pasada hubo poco tiempo para trabjar, para ir cogiendo el concepto, pero hay cosas que se tienen que llevar dentro. Hemos trabajado duro toda la semana, haciendo hincapié en cosas que el otro día no estuvimos muy acertados. La sensación que tengo es que el equipo está acostumbrado a defender muy arriba, aunque yo también quiero defender lejos de mi portería".

Claudio también habló sobre la afición, que ya conocía de sus visitas a Anduva con la Ponferradina: "Es una afición que siempre ha empujado al equipo y ahora no tiene que ser menos. Pero claro, para eso nosotros tenemos que poner también de nuestra parte".

El equipo tiene que cambiar varias cosas, una de ellas según el entrenador son las reacciones: "Tengo la sensación de que el equipo cuando recibe un golpe le cuesta reaccionar, no sé si será por la juventud del plantel, pero eso es una cosa que hay que cambiar porque los partidos duran mucho y hay tiempo para todo. No hemos podido cambiar mucho porque llevamos poco tiempo, pero a lo largo de las semanas iremos metiendo conceptos, seguramente cambiando el sistema, pero ahora yo creo que lo normal es cambiar lo menos posible. Sí es cierto que hemos cambiado una línea para fortalecer esas carencias que creo yo que tenía el equipo y fue todo al revés".

En cuanto al resultado obtenido en la pasada jornada frente al Real Valladolid, en el que fue su debut como entrenador del CD Mirandés, Claudio declaró que "no me esperaba ese resultado y he estado toda la semana dándole vueltas, buscando soluciones y lo más importante es que nos adaptemos".

En referencia al sistema táctico de esta próxima jornada el técnico valenciano ha adelantado que habrá variaciones: "Seguramente haya cambios en cuanto a la semana pasada, buscando la adaptación y no porque esté descontento con ningún futbolista. Lo más importante es que creamos en nuestras posibilidades, que no nos creamos que somos inferiores a ningún equipo, que sepamos que tenemos ahí a nuestra gente arropándonos".

En cuanto al rival, la Unión Deportiva Almería, Claudio afirmó que "se trata de un equipo que va de menos a más. Va a ser un partido complicado, pero tenemos que mirar por nosotros, sabiendo el potencial que puede tener, sus puntos fuertes y por encima de todo aprovechar sus puntos débiles, que los tiene igual que nosotros. Es un equipo con alternativas; en casa es mucho más fuerte que fuera y tiene gente que puede marcar la diferencia en un momento determinado".