CD Mirandés - UD Almería: tocados, pero no hundidos | Fotomontaje: Verónica Fernández (VAVEL.com)

Éste será el quinto encuentro que disputarán el CD Mirandés y la UD Almería entre ellos en lo que va de historia. La igualdad entre ambos clubes es máxima, ya que de los cuatro encuentros disputados, dos han terminado en empate y solo ha ido una victoria para cada lado, lo que refleja lo igulados que han estado los encuentros.

Cabe destacar lo fuerte que se encuentran sendos conjuntos en casa. El Mirandés consiguió batir al Almería por uno a cero en Anduva, mientras que la victoria almeriense llegó en el estadio Juegos del Mediterráneo por dos a uno.

En el aspecto goleador también se denota la igualdad. Tres goles para cada equipo, que hacen que la incógnita de quién saldrá ganador sea aun más grande.

Kijera defiende a Míchel en el encuentro de la pasada jornada. | Foto: laliga.es

CD Mirandés: nueva oportunidad, pero quedan pocas

Otra derrota más para el casillero del Mirandés, pero ésta última hay que borrarla de la mente. Viaje a Valladolid y el equipo volvió con la manita, lo que significa que el Valladolid le endosó cinco tantos al conjunto dirigido por Claudio Barragán. Arnáiz, Villar, Mata en doble ocasión y Raúl de Tomás fueron los encargados de arruinar la tarde a los burgaleses en Pucela. Pero vayamos al grano. Pese al resultado, no hay que saltar a por él. No ha tenido ni una semana para conocer el equipo, analizar al equipo rival y otras muchas cosas que tienes que hacer cuando llegas a un nuevo equipo. Pero ahora llega la prueba importante. Ante la afición. Momento para que Anduva y el equipo conecten y saquen el partido adelante, y sobretodo, momento para empezar a darle la vuelta a la situación.

Queda mucha liga, y no hay que pensar que al equipo no le quedan opciones para sacarlo adelante. Porque es mentira. Lo que es verdad es que las opciones se están agotando, y el margen de error cada vez es menor, por lo que al equipo no le queda más que dar el cien por cien en cada encuentro para que, en las 24 jornadas de liga que quedan, se sufra lo menor posible y se termine la temporada en lo más alto de la tabla posible.

Bajas

Claudio Barragán no podrá contar, por una semana más, ni con Alain Oyarzun ni con Fofo para recibir la visita de la UD Almería. Ambos jugadores acumulan varias semanas (incluso meses en el caso de Alain) sin pisar el verde.

Morcillo disputa un balón junto a Salomao. | Foto: laliga.es

UD Almería: a dar comienzo a una buena racha

La UD Almería afronta el encuetro de Anduva tras conseguir la victoria por dos a uno frente al Real Mallorca en el estadio Juegos del Mediterráneo. Los goles de Antonio Puertas y Fidel encarrilaron el partido para los andaluces. El gol de Lekic en los instantes finales del encuetro hizo que comenzaran los nervios entre los locales, pero ante el poco margen de reacción del Mallorca, el resultado quedó en dos a uno.

Un Almería, cuya participación en las últimas temporadas de la segunda división, así como en la presente campaña, ha dejado mucho que desear, tratará de conseguir su segunda victoria consecutiva para así dar comienzo a una buena racha y acercase a tres puntos de los puestos de playoff de ascenso.

El mayor peligro en el ataque almeriense es su ariete, Quique. Con siete tantos es el máximo artillero del equipo, siendo también uno de los máximos goleadores de la competición. Uno de sus cuatro disparos termina dentro de la portería, por lo que el equipo burgalés se tendrá que andar con cuidado y atentos ante las acometidas del '9' visitante.

Bajas

Fernando Soriano no podrá contar con los defensores Fran Vélez, por lesión, y Trujillo, por acumulación de tarjetas para el partido que les enfrentará al Mirandés en Anduva.

Árbitro

El Sr. Pizarro Gómez, del colegio madrileño, será el encargado de dirigir el encuentro que disputarán el CD Mirandés y la UD Almería entre ellos, en Anduva.

Posibles onces iniciales