CD Mirandés - CD Numancia: comienza el 2017 en Anduva | Foto: la liga.es

Derbi de gran importancia el que se vivirá esta tarde en el Estadio Municipal de Anduva entre el CD Mirandés y el CD Numancia. Ninguno de los dos conjuntos pasa por un buen momento de forma, y ninguna de las situaciones en la tabla son buenas, por lo que ambos equipos buscarán una victoria que se prevé difícil de conseguir. La igualdad ha sido la tónica de los encuentros disputados entre los conjuntos castellanoleoneses. De los ocho encuentros disputados entre ellos, dos han sido las victorias conseguidas por el Mirandés y Numancia y cuatro encuentros han terminado en empate. Tal es la igualdad que hasta en los goles marcados empatan, cinco para cada uno.

El último encuentro terminó en victoria del Numancia en su visita al Municipal de Anduva por cero a dos. Los goles de Regalón y Concha dieron la victoria al conjunto numantino.

CD Mirandés: a darle la vuelta

Tras el parón navideño, tocaba volver al trabajo para darle la vuelta a la mala situación por la que esta atravesando el club. Para ello, primero había que coger el avión para volar hacia las Islas Baleares para enfrentarse al Real Mallorca, un rival directo para la lucha por la permanencia, y la cosa no pudo empezar de peor manera. Un encuentro que estuvo igualado en todo momento, fue sentenciado por el conjunto bermellón, en parte, gracias a la gran actuación de Lekic. Entrando a la media de hora de juego por el lesionado Chuli, dio mucho sentido al ataque mallorquín, y con un gol fue quien comenzó el camino a la victoria, lo cual sentenció el ex rojillo Lago Junior en el descuento.

El conjunto dirigido por Claudio Barragán no generó peligro aparente en la meta de Cabrero, y esa es una de las principales razones de la mala racha del Mirandés. No hay gol, y tampoco se generan ocasiones de peligro, por lo que las posibilidades de conseguir la victoria disminuyen considerablemente. Es por ello por el que la afición rojilla ha insistido en incorporar a un delantero centro en este mercado invernal, pero el club no ha anunciado el fichaje de ningún 'nueve', por ahora. Lo que si ha reforzado ha sido la defensa y el centro del campo, incorporando a Álex Quintanilla y Fernando Usero. Este último debutó como jugador rojillo frente al Mallorca.

Bajas

Claudio Barragán no podrá contar ni con Alain Oyarzun ni con Rúper. Este último no se ejercitó en las últimas dos sesiones, por lo que será baja para el encuentro frente al Numancia.

CD Numancia: lejos del descenso

El CD Numancia, situado en décimoquinta posición en la tabla, espera seguir manteniéndose lejos de las posiciones de descenso, y para ello, tendrán que conseguir la victoria frente a un rival directo como es el Mirandés. Pese a estar cuatro posiciones por encima en la clasificación, una victoria local haría que el Numancia se colocara por detrás del Mirandés, por lo que es una final para ambos conjuntos.

El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate llega al partido tras empatar a cero en el último encuentro de liga frente al Huesca. Pese a que en este último partido no se viera a un Numancia capaz de hacer muchos goles, le hizo tres a un Mallorca que consiguió la victoria frente al Mirandés, por lo que será un rival difícil para el conjunto burgalés.

Árbitro

El colegiado del encuentro será el b. Esta es su quinta temporada en la categoría de plata del fútbol español.