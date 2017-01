Roberto Gutiérrez:"Hay que creer en lo que se hace"

Google Plus

Roberto en el Getafe vs Mirandés | Foto: LaLiga

El portero rojillo Roberto ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal donde han empezado a preparar el partido que los enfrentará al Reus el sábado 28 en Anduva. El guardameta tuvo una gran actuación frente al Getafe, donde hizo varias paradas que contribuyeron al empate, un punto muy importante para el conjunto rojillo: “El punto conseguido en Getafe es magnífico de cara al sábado de poder ganar aquí y seguir sumando puntos que es lo que necesitamos. El equipo llevaba cuatro partidos sin crear prácticamente ocasiones y sí, es cierto que nos las hicieron, pero también nosotros hicimos muchas y tuvimos más gol. El equipo está hecho para jugar así, para creer que se puede"

El portero también ha hablado sobre como veía al equipo y de su propia situación "desde el vestuario estaba afectado por la situación de cuatro partidos no tener ocasiones de gol, sino ganar un partido a balón parado que es el punto débil del rival".

En cuanto al cambio del sistema táctico que el equipo tuvo frente al Getafe (3-4-3) y empleado en temporadas anteriores por Carlos Terrazas, Roberto ha declarado "la gente ahora cree, en lo que se lleva haciendo en la anterior semana y esta, estamos confiados de cara al sábado para conseguir los tres puntos".

En la forma de jugar del Mirandés, el portero es una pieza clave ya sea a la hora de salir a la espalda de la defensa, y eso Roberto lo tiene claro "he salido siempre mentalizado en dar seguridad al equipo, en transmitirle todo lo que esté en mis manos, en poder ayudarle a conseguir los tres puntos y motivación no me falta"

En la pasada jornada, frente al Getafe, Roberto recibió una tarjeta amarilla por perder tiempo, sobre esa tarjeta el portero ha declarado "yo creo que tardé bastante, estaba dando esa pausa al equipo, porque lo necesitaba, porque era un punto muy importante".