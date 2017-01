"Hay equipo, hay afición,  y un escudo por el que vamos a luchar"

Alex García y Urko Vera junto al Presidente en la presentación | Foto: CD Mirandés

Urko Vera y Alex García han sido presentados como nuevos jugadores del Club Deportivo Mirandés, ambos regresas con ilusión y ganas de defender este escudo. Ambos jugadores llegaron el pasado lunes para completar la plantilla del conjunto rojillo, ambos están felices e ilusionados de volver a casa. "En cuanto a números, satisfacción personal y en cómputo global es donde mejor me he sentido, donde más rendimiento he sacado y por eso estoy muy contento de volver”, decía Álex García. Urko Vera también reconocía “guardar un recuerdo impresionante de aquella temporada y, de hecho, es como si no me hubiese ido y tengo muchísimas ganas de sacar esto adelante”.

Ambos jugadores han hablado de la situación por la que está pasando el conjunto rojillo, que actualmente están en puesto de descenso a Segunda División B, Alex García comentaba “El compromiso de este equipo es el máximo, la ilusión que tiene, las ganas es lo más importante y a partir de ahora empezar a sumar y empezar a subir posiciones” Urko Vera respondía “Independientemente que hay plantilla de sobra, la gente está con ganas de tirar para arriba, esto está todo muy igualado, lo que hay que hacer es trabajar a tope para preparar lo mejor posible el partido de la semana siguiente sin mirar nada más”



Tanto Alex Garcia “Quiero transmitirles la misma ilusión. Vengo como si fuese mi último contrato de la vida y voy a reventarme por sacar esto adelante, para que tenga oportunidades de jugar de aportar todo lo que pueda” como Urko Vera “Estoy igual que la primera vez que vine, con ganas de darle ese cariño que siempre me han dado, a luchar por ellos y por el escudo” han hablado sobre el apoyo que han recibido de la afición a través de redes sociales.

Tanto Urko Vera como Alex García se encuentran preparados para jugar este sábado contra el Reus.