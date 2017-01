De los Mozos: "Estoy orgulloso de mis jugadores"

De los Mozos en el Mirandés- Reus |Foto: LaLiga

En entrenador del Club Deportivo Mirandés, Javier Álvarez de los Mozos, compareció ante los medios de comunicación tras el empate del conjunto rojillo frente al Club Fútbol Reus (1-1) en el Estadio de Anduva el pasado domingo: “No hemos sido capaces de materializar las ocasiones que hemos generado y luego ya en la segunda parte el partido se ha descontrolado más de lo que debiera y no hemos sido capaces de cerrar el partido con un segundo gol sobretodo pero el equipo ha estado francamente bien”, se lamentaba el técnico.

El Club Deportivo Mirandés se adelantó en el marcador con un gol de Iker Guarrotxena, pero a pesar del buen jugo que mostró el conjunto rojillo, dominando la mayor parte del partido y finalizando varias jugadas frente a la portería rival, los jabatos no fueron capaces de mantener la ventaja obtenida, y el Club de Fútbol Reus empató el encuentro (1-1). En cuanto al juego que mostró el equipo el míster ha declarado: “Estoy muy contento del trabajo que han hecho mis jugadores orgullosísimo de lo que dieron .Han hecho todo para ganar y estoy triste por no conseguir los tres puntos, pero contento, insisto, por lo que vi”.

De los Mozos estaba orgullo de como habían jugado sus jugadores: "No ganamos, pues hemos empatado. ¿Qué no nos da? Pues seguramente no nos da, pero nos dará. Y este punto igual a final de temporada lo valoramos muchísimo. Hemos hecho todo para ganar, hemos cometido también fallos para no hacerlo. Estoy jodido, triste por no haber conseguido los tres puntos pero contento por lo que vi"

En la próxima jornada el Club Deportivo Mirandés visita el Estadio Ramón de Carranza, en un partido que los enfrenta al Cádiz el sábado 4 de febrero a las 18:00 horas de la tarde.