Las circunstancias frenan al Mirandés B

Foto: CD San José

La buena racha de cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota del Mirandés B en el Grupo VIII de la Tercera División terminó este pasado sábado en el campo de San Juan, en la localidad soriana de Garray, ante el CD San José. El conjunto verde, que sumaba tan solo un punto más que los rojillos en la clasificación, apeló a su fortaleza en casa para vencer 2-0.

Aparte del ambiente hostil en Garray, parte de la esencia de esta Tercera División, los chicos de Jorge Martín de San Pablo tuvieron que lidiar con un arbitraje muy riguroso y condicionado tanto por el público como por los jugadores del San José. En apenas dos minutos, los que llevaban del 28 al 30 de la primera parte, el colegiado palentino Jorge Ruiz Aguado, mostró dos cartulinas amarillas a Collado, que supusieron la expulsión del centrocampista rojillo. Siete minutos después, el San José conseguía su primer gol, llegando al descanso con ventaja no solo en el marcador sino también numérica.

En la reanudación, el criterio arbitral no iba a cambiar demasiado, ya que en el minuto 60 el colegiado decretaba un penalti que conllevaba además la expulsión por tarjeta roja directa al lateral izquierdo Carri. Los verdes transformaron la pena máxima en gol para establecer una ventaja que sería ya definitiva.

A pesar del 2-0 y de jugar con dos hombres menos, el Mirandés B no renunció al ataque y, fruto de su insistencia, dispuso de un penalti a su favor que no pudo materializar en un tanto que hubiera reducido la diferencia al mínimo y generado seguro la incertidumbre en los locales. No fue posible y el marcador no se movería hasta el final del encuentro.

Tras esta jornada, el Mirandés B ocupa la décimo tercera plaza en la clasificación con 27 puntos, que son los mismos que el décimo, a uno del noveno y a dos del octavo. Los rojillos recibirán en ENCE este próximo sábado día cuatro de febrero (16:15 horas) a la Sociedad Deportiva Almazán, sexto clasificado con 33 puntos. A buen seguro que el filial tratará de recuperar cuanto antes la senda del triunfo para aspirar a ocupar un buen lugar en la tabla de esta igualada competición al final del campeonato.