Previa Rayo Vallecano - CD Mirandés: Necesidad de sumar

CD Mirandés vs Rayo Vallecano. | Foto: LaLiga

El Club Deportivo Mirandés visita mañana domingo 19 de febrero a las 18 horas de la tarde al Rayo Vallecano. Los de Vallecas se encuentran en el puesto 16 con un total de 28 puntos tan solo cuatro más que el Club Deportivo Mirandés que suma 24 puntos y sigue en puestos de descenso a Segunda División B. Enfrente tendrá a un Rayo Vallecano al que se le están complicando las cosas en las últimas jornadas.

De las últimas tres jornadas el Rayo Vallecano sólo ha conseguido ganar en una ocasión frente al Almería y jugando como local. En sus últimas dos salidas los de Rubén Baraja no han conocido la victoria. Por su parte, el Club Deportivo Mirandés de las tres últimas jornadas ha pérdido dos, una como visitante frente al Cádiz y otra como local la pasada jornada frente al Oviedo. Y ha empatado otra jornada frente al Reus en el Estadio de Anduva. Por lo que ambos conjuntos se encuentran en una situación similiar, lo que dificulta al conjunto rojillo hacerse con la primera victoria fuera de casa.

A por la primera victoria fuera de casa

Los de Javier Álvarez de los Mozos buscan su primera victoria fuera de Anduva y es que los jabatos no han sido capaces de llevarse los tres puntos en un partido como visitante. No será un partido fácil para los rojillos pero tanto equipo como afición van unidos para salir del pozo. Y aunque la situación ha cambiado desde que Javier Álvarez de los Mozos tomó la riendas del conjunto rojillo, aún no han sido capaces de sumar de tres en tres ni en casa ni fuera. Por este motivo la situación es más complicada con el paso de las jornadas, pero aún queda Liga para luchar por la permanencia que tanto jugadores, cuerpo técnico y afición desean.

Javier Álvarez de los Mozos cuenta con todos los jugadores disponibles debido a que no hay lesionados ni sancionados con la excepción de Alain Oyarzun que continúa en el proceso de recuperación de su lesión de gravedad sufrida en pretemporada. El propio entrenador, de los Mozos, ha reconocido que habrá cambios en el once titular respecto a las últimas jornadas.

Tras el último entrenamiento el míster ha dado a conocer la lista de convodados y por decisión técnica no forman parte de la expedición que viaja hasta madrid Quintanilla, Carlos Lázaro, Álvaro Bustos, Ruyman, Rúper y Usero por lo que han viajado hasta Vallecas 18 jugadores

Enfrente la irregularidad del Rayo

El equipo madrileño no lo está pasando nada bien, y es que esta llevando a cabo una temporada muy irregular. A los de Vallecas les esta costando adaptarse a la categoría de plata. Durante los últimos encuentros los de Rubén Baraja han obtenido malos resultados lo que complica la situación de Rubén Baraja en el banquillo.

Como novedad en la convocatoria del Rayo Vallecano está la entrada a la lista de convocados del jugador Sergio Akieme, perteneciente al filial rayista.

Listas de convocados: Rayo Vallecano vs CD Mirandés

Rayo Vallecano: Gazzaniga, Mejías, Galán, Quini, Dorado, Íñiguez, Álex, Amaya, Baena, Akieme, Fran, Toni, Aguirre, Embarba, Ebert, Jordi, Manucho, J.Guerra.

Club Deportivo Mirandés: Sergio Pérez, Roberto Gutiérrez, Gorka Kijera, Fran Cruz, Álex Ortíz, Carlos Moreno, Jon Aurtenetxe, Daniel Provencio, Maikel Mesa, Iñigo Eguaras, Néstor Salinas, Javi Hervás, Iker Guarrotxena, Marco Sangalli, Urko Vera, Pedro Martín, Fofo, Álex García.

POSIBLES ONCES:

Rayo Vallecano: Gazzaniga; Quini, Dorado, Amaya, Alex Moreno; Embarba, Fran Beltrán o Toni Dovale, Baena, Aguirre; Jordi Gómez; y Manucho.

Club Deportivo Mirandés: Roberto; Carlos Moreno, Álex Ortiz, Gorka Kijera; Maikel Mesa, Iñigo Eguaras, Néstor Salinas, Dani Provencio; Marco Sangalli,Iker Guarrotxena y Álex García.