De los Mozos: "El ambiente en el vestuario es otro"

Javier Álvarez de los Mozos | Foto: CD Mirandés

Tras el entrenamiento matinal el míster Javier Álvarez de los Mozos ha comparecido en rueda de prensa previa al partido de mañana sábado en el Estadio de Anduva a las 18:00 horas de la tarde frente al Girona.

El míster comenzaba la rueda de prensa hablando de la situación del equipo durante la semana tras la pasada jornada donde los jabatos consiguieron la primera victoria de la temporada fuera de Anduva: "No hay ningún lesionado, parece mentira a estas alturas de temporada exceptuando a Alain, la semana ha ido bien en cuanto a la dinámica de los entrenamientos. El ambiente es otro y hemos entrenado francamente bien".

"El equipo llevaba tiempo haciendo méritos para conseguir una victoria, necesitábamos todos el conseguir una victoria y principalmente fuera de casa, y más como sucedió remontando." Comentaba el míster sobre la victoria de la pasada jornada frente al Rayo Vallecano con remontada en los minutos finales (1-2).

"No es el mejor rival para jugar contra ellos, pero también es un rival que nos puede motivar para hacerlo bien y querer ganarlo. Si estamos bien lo vamos a lograr, este equipo tiene capacidad de conseguirlo. Los datos son objetivos, no podemos quedarnos en los datos buenos del rival, hay que ver como los podemos llevar a nuestro favor pero no obsesionarnos con ellos. "Comentaba el míster De los Mozos sobre el próximo rival, el Girona.

"Es un equipo que juega de una manera diferente y claramente condiciona tu forma de jugar. Pero nuestro estilo será el de siempre, el estilo es salir a ganar desde el primer minuto, apretar arriba, meter al rival atrás y apretar en el campo contrario", afirmaba Javier de los Mozos.

El míster contará con toda la plantilla a excepción de Alain Oyarzun por lesión y Carlos Moreno por acumulación de amonestaciones.