Próximo rival: CD Tenerife, intratables en su estadio

Suso (10) y Javi Hervás (23) durante el partido de la primera vuelta disputado en Anduva. | Foto: La Liga.

El conjunto de Miranda de Ebro tiene el próximo viernes a partir de las 21:00 horas la difícil misión de sumar algún positivo ante uno de los equipos más en forma de la categoría, el CD Tenerife. Los tinerfeños llegan a este choque metidos en la zona de play off de ascenso a Primera División y en clara tendencia positiva, no han conocido la derrota en los últimos nueve encuentros. En su estadio se están mostrando intratables, no han perdido ningún encuentro en lo que se lleva de campaña y son el equipo menos goleado con apenas siete tantos encajados.

El Mirandés, por su parte, acude a Tenerife después de sufrir otro varapalo en su estadio ante un buen Girona. Los de Javier Álvarez de los Mozos empiezan a sentir la obligación de sumar de tres en tres debido a su posición en la tabla. Los mirandesistas son penúltimos con 27 puntos, a dos de la salvación. La visita al Tenerife no es una buena opción para sumar la victoria para los rojillos pero el Mirandés confía en rascar algo positivo del Heliodoro Rodríguez López.

El Tenerife no ha perdido ningún partido en casa

Mirandés y Tenerife se han enfrentado en varias ocasiones en los últimas temporadas con resultados muy favorables para los tinerfeños. En la campaña 2013/14, los rojillos vencieron por dos a cero en Anduva pero cayeron por un claro tres a cero en Tenerife. En la temporada 2014/15 los tinerfeños logaron vencer por la mínima en su estadio, mientras que en Miranda de Ebro el marcador fue de empate a uno. Un año más tarde, los de por aquel entonces dirigidos desde el banquillo por Raúl Agné, vencieron en su campo por tres acero. El técnico fue destituido tras los malos resultados y Martí fue su sustituto y fue el entrenador que se sentó en la victoria del Tenerife en Anduva por uno a dos. En el partido de la primera vuelta jugado en el mes de septiembre del año pasado el Mirandés se impuso al Tenerife por tres a dos en un duelo cargado de buen juego por parte de los dos conjuntos.

Este viernes mirandesistas y tinerfeños tienen un partido que se antoja vital de cara a las próximas jornadas. Los locales, en caso de triunfo, se acercarían aún más a poder disputar el play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol español, mientras que los de Miranda de Ebro sueñan con lograr los tres puntos que les permita salir de las posiciones peligrosas de la clasificación.