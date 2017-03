Google Plus

CD Tenerife - CD Mirandés: a la espera del resurgir | Fotomontaje: Javier Gimeno (VAVEL.com)

El Mirandés abrirá la décimo octava jornada liguera en el Heliodoro Rodríguez, ante un Tenerife en su mejor momento de la temporada. Será la octava ocasión en la que ambos conjuntos se enfrentarán en la segunda división del fútbol español. Hasta hoy, el Tenerife se ha hecho con los tres puntos en cuatro de las siete ocasiones en las que se vieron las caras, mientras que los rojillos han conseguido la victoria en dos ocasiones. Además, centrándose en los encuentros disputados en el Heliodoro Rodríguez, la superioridad del Tenerife incrementa considerablemente. Tres encuentros y tres victorias para el conjunto tinerfeño, que no ha dado oportunidad alguna al conjunto burgalés en sus visitas a las islas. Tres encuentros, siete goles a favor y ninguno en contra para los tinerfeños, demostrando una vez más su gran superioridad en casa.

En el último encuentro liguero, el Mirandés consiguió una valiosa victoria por tres goles a dos, en el que se puede catalogar como el mejor partido, o al menos el mejor primer tiempo, del equipo en la temporada. Álvaro Bustos en doble ocasión y Guarrotxena fueron los autores de los goles rojillos, mientras que los goles de Suso Santana y Haythem Jouini no bastaron para que los canarios consiguieran sacar algo positivo de Anduva.

El Tenerife celebra el segundo tanto de Aarón. | Foto: laliga.es

CD Tenerife: optando a lo máximo

Las temporadas van y vienen, y el Tenerife se ha empezado a asentar cada vez más en esta competición. Son ya 28 jornadas las que se han disputado esta temporada, y el conjunto dirigido por Pep Martí no baja de las posiciones nobles de la tabla, siempre entre los cuatro que optan a jugar el playoff de ascenso a primera división. La mayor razón de la posición que ocupa el Tenerife es la gran racha que están atravesando en estos momentos. Desde el encuentro en el que tuvieron que viajar al Ciutat de Valencia no conocen lo que es la derrota. Seis victorias y tres empates desde aquel encuentro, donde el Levante se les impuso por la mínima. Además, cabe remarcar que no ha cedido ningún punto en los últimos cinco encuentros disputados en el Heliodoro Rodríguez.

El último encuentro terminó con una contundente victoria por uno a cuatro frente al Real Mallorca, en el Iberostar Estadio. El conjunto local se adelantó en el marcador a los pocos minutos del comienzo del encuentro gracias a un tanto de Juan Domínguez, llegando al descanso por delante. Pero tras la reanudación, un gol en propia meta de Raíllo igualó la contienda, dando así más confianza a los visitantes. Aarón Ñíguez en doble ocasión, una de ellas siendo una genialidad, y Amath Ndiaye pusieron la puntita a un encuentro donde el Tenerife reaccionó en la segunda mitad.

Bajas

Pep Martí no podrá contar con Iñaki, Rachid y Edu Oriol para el encuentro frente al Mirandés, los tres siguen pendientes de evolución.

Sangalli trata de colgar el balón ante la oposición de la defensa gerundense. | Foto: laliga.es

CD Mirandés: en la cuerda floja

Cada vez queda menos, y aunque la salvación no esté muy lejos en lo que a los puntos respecta, la esperanza del aficionado rojillo va desapareciendo, obviamente, sin llegar a rendirse. El Mirandés está a dos puntos de la salvación, la cual marca el Nàstic de Tarragona. La necesidad de conseguir puntuar en los próximos partidos puede hacer que el Mirandés juegue con esa ansia, y sin la tranquilidad necesaria, que provocan los partidos cuando te encuentras en las posiciones de abajo.

En el último encuentro, los rojillos se enfrentaron a otro conjunto situado en las posiciones privilegiadas de la tabla, en puestos de ascenso directo a la primera división, siendo más exactos, frente al Girona. El equipo supo aguantar las envestidas catalanas durante una gran parte del encuentro, llegando a tener también ocasiones, pero a falta de cinco minutos para el final del encuentro, Fran Sandaza puso el balón en la escuadra, donde nunca pudo llegar Sergio Pérez. Con un Mirandés volcado a por el gol, el Girona aprovechó los espacios para provocar un penalti que fue transformado por Longo ya en el descuento.

Convocatoria

Estos son los 18 jugadores elegidos por Javier Álvarez de los Mozos para el encuentro frente al Tenerife: Sergio Pérez (P), Gorka Kijera, Fran Cruz, Álex Ortiz, Iker Guarrotxena, Marco Sangalli, Urko Vera, Dani Provencio, Pedro Martín, Roberto Gutiérrez (P), Maikel Mesa, Carlos Moreno, Iñigo Eguaras, Álvaro Bustos, Jon Aurtenetxe, Fofo, Néstor y Rúper.

Árbitro

El Sr. Eiriz Mata, del colegio gallego será el encargado de dirigir el encuentro que disputarán el CD Tenerife y el CD Mirandés.

Posibles onces iniciales