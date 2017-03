Álex Ortíz: "El equipo está mejorando"

Álex Ortíz en rueda de prensa | Foto: CD Mirandés.

El capitán rojillo, Álex Ortíz ha comparecido ante los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal donde el Club Deportivo Mirandés ha estado preparando la visita del UCAM Murcia al Estadio de Anduva el próximo 11 de marzo a las 18:00 horas de la tarde. Un partido muy importante para conseguir sumar tres puntos en casa de cara a la clasificación.

“Hace un tiempo pasaba lo contrario: sacábamos los partidos de casa pero fuera nos costaba más y bueno, ahora creo que el equipo fuera de casa ha dado un paso adelante, entra mejor a los partidos y es capaz de plantar cara a cualquier rival; en casa es donde tenemos que sumar de tres en tres para poder salir de ahí lo antes posible”, comentaba el jugador rojillo.

En cuanto al partido frente al UCAM Murcia, el capitán declaraba "debemos imponer nuestro estilo, nuestra forma de jugar y plasmarlo en el marcador. Tenemos que desarrollar bien la idea para imponernos bien al rival. Es un equipo fuerte, y arriba tiene jugadores vérticales que te pueden hacer daño. Somos equipos parejos y creo que no hay mucha diferencia, pero cualquier rival es complicado. Es un rival en una situación parecida a la nuestra, jugamos en casa y tenemos que sacarlo. El partido no va a ser determinante ni para uno ni para otro, es importante pero no es trascendental, hay que sacarlo pero no nos puede poder la ansiedad"

“Esta claro que la trascendencia de este partido es alta. Sabemos que es un partido importante pero no nos podemos dejar llevar por la ansiedad de sacarlo. Está claro que en casa tenemos que hacernos fuertes e ir sacando puntos para lograr el objetivo, pero si ganamos no vamos a quedar el séptimo ni si lo perdemos el último”, declaraba Álex Ortíz en referencia a esta jornada