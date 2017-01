Pablo Machín: "Nuestro trabajo nos hará estar arriba"

Pablo Machín, en el Girona-Nàstic de Tarragona (4-2) previo al parón. | Foto: Andrea Ruiz (VAVEL).

El Girona afronta un doble compromiso con la afición de su parte. El cuadro catalán deberá medirse en Montilivi a Córdoba y a Sevilla Atlético. Dos choques frente a cuadros andaluces que corresponden al último partido de la primera vuelta y al primero de la segunda, respectivamente. Pablo Machín sabe que es muy difícil conseguir los seis puntos posibles, por lo que aboga por pensar solo en el siguiente partido. "No me preocupa el partido del Sevilla, me preocupa el Córdoba, que nos lo pondrá muy difícil". El técnico soriano, por ello, quiso hacer un llamamiento a la afición. "Que no duden en venir. Sé que es un partido a las ocho de la tarde, pero pondremos todo de nuestra parte para calentar el ambiente".

Del rival, el Córdoba, el míster gerundense destacó su capacidad en ataque. "Tienen un gran potencial. Sin dominar te pueden hacer mucho daño a la contra. Aunque clasificatoriamente estén lejos de nosotros, si bajamos el nivel nos sacarán los colores", apunta Machín. El cuadro califal disputó esta semana el duelo de Segunda en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Alcorcón, partido que acabó perdiendo por 1 a 2. Del posible desgaste físico de los andaluces, el entrenador del Girona no se fía. "Es una obviedad que si han tenido un partido exigente entre semana les puede pasar cierta factura, pero hay rotaciones y venimos de un parón en el que se ha podido recuperar mucha gente. Si pensamos que por ese pequeño detalle tendremos alguna ventaja, estamos equivocados".

Machín tiene motivos para desconfiar del cuadro franjiverde, y es que los de Luis Carrión suman 14 puntos lejos del Arcángel y son los mejores visitantes de la categoría junto con, precisamente, el Girona. "Es curioso que tenga mejores resultados fuera de casa, porque es un equipo con un número de aficionados que si se ponen a animar se nota mucho. Que no lo aprovechen ahora es curioso, pero al final acabarán con muchos partidos ganados en el Arcángel".

Clasificación espectacular

En la línea de lo que viene haciendo el Girona de Machín, el equipo marcha segundo, en posiciones de ascenso directo y completando una primera vuelta espectacular, con 36 puntos en su haber, con la posibilidad de hacer la mejor de las primeras vueltas en Segunda si gana mañana. "Hasta que no nos paremos a pensar y valorar los números, no sabremos lo que este grupo de jugadores han hecho en este último ciclo. Tenemos que seguir siendo los más pesados de la categoría para que lo que no hemos conseguido hasta ahora (el ascenso) lo podamos disfrutar cuanto antes".

Solo el Levante aventaja al Girona, ya que suma 43 puntos y lleva otro ritmo distinto al del resto de equipos. "No nos preocupa tanto el Levante como los que nos pisan los talones. Getafe y Cádiz están ahora en un excelente momento, pero dentro de dos semanas pueden ser otros dos", apunta Machín. La premisa es clara: mientras el equipo siga compitiendo bien, no habrá que mirar lo que hacen los otros equipos. "Tenemos que ser regulares. Tenemos que fijarnos en nosotros porque somos los importantes y nuestro trabajo nos hará estar arriba".

El mercado de fichajes

En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el Córdoba, también hubo tiempo para que el técnico de Gómara se refiriera a la enfermería y al mercado invernal, en el que han llegado Maffeo y Angeliño, procedentes ambos del Manchester City. Preguntado por si llegaría un delantero, Machín fue claro: "No vamos a traer a alguien por traerlo. Si estamos segundos es porque los futbolistas que están aquí han demostrado que tienen capacidad, y creo que nuestro mejor fichaje de invierno está en casa". Sin embargo, no cierra la puerta definitivamente a la incorporación de algún jugador. "Debemos tener en cuenta que los equipos se reforzarán mucho y, aunque a nosotros nos ha ido bien, tendremos que competir con el mayor número de armas posible".

En el capítulo de salidas, solo la de Saúl García, rumbo a Mallorca, se confirmó hace pocas fechas. "Hasta que no venga un futbolista y me diga que tiene una propuesta, creo firmemente que lo importante es el grupo. Los que no tienen protagonismo los domingos sí lo tienen para ponérselo difícil al que juega, y la competitividad hace la mejora", explicó el soriano. Carles Mas, lesionado de larga duración, es un candidato a cambiar de aires. "Es una opción que se está barajando. Si hay algo concreto, Quique me comentará que hay esta posibilidad". Para el partido de mañana, Cámara -con molestias musculares- y Coris -con un proceso gastrointestinal- son duda, mientras que Richy sigue recuperándose de su larga lesión en la rodilla izquierda.