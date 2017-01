Girona vs Córdoba en directo online en Segunda División 2017 (0-0)

Actualiza el contenido

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos tuvo lugar en el mes de junio, en el 'playoff' de ascenso a Primera División. El 2 a 1 de la ida daba ventaja a los cordobeses, pero los tantos de Borja y Aday neutralizaron el inicial de Xisco y el partido se fue a la prórroga. Ahí, un postrero tanto de Cristian Herrera (117') dio el pase a los gerundenses, aunque luego fueron eliminados por Osasuna.

El encuentro se disputará a partir de las 20:00 horas en el Estadi Municipal de Montilivi (Girona), con capacidad para casi 9.300 personas. No se espera una gran entrada dado el horario del choque y los 4ºC que marcarán los termómetros.

Por su parte, Carrión no puede contar con el central Héctor Rodas, que no superó la prueba a la que se sometió ayer, ni tampoco con Javi Lara, recientemente fichado del Atlético de Kolkata indio, dado que no ha conseguido el tránsfer. Sí viajaron Kieszek, Domingo Cisma y el ex Girona Luso Delgado.

Machín tiene a Richy lesionado de larga duración, mientras que Coris y Cámara serán duda por distintas molestias. El entrenador del Girona podría volver a apostar por Maffeo en el carril derecho, como ya hizo en Zaragoza.

Luis Carrión, por su parte, explicó que ve "factible" la victoria en Montilivi, aunque dijo que no sería "nada fácil". Además, reconoció que han estado trabajando durante la semana para "hacerle daño al Girona" y aseguró que la clave es "ser más fuertes que ellos".

Pablo Machín no se fía del Córdoba, un equipo que según él, "tiene un gran potencial". El soriano advierte del peligro de los califales. "Sin dominar te pueden hacer mucho daño a la contra. Aunque clasificatoriamente estén lejos de nosotros, si bajamos el nivel nos sacarán los colores".

Son un total de 14 los enfrentamientos recientes entre Córdoba y Girona. Andaluces y catalanes han coincidido muchas temporadas en la segunda categoría del fútbol español, salvo la temporada que los cordobeses estuvieron en Primera División (2014-15). Los resultados anteriores otorgan una cierta ventaja al cuadro franjiverde, ya que ganó la mitad de los choques (siete), por cuatro victorias gerundenses. En tres ocasiones el resultado final fue un empate.

En el último partido como visitantes, los de Luis Carrión sacaron un valioso triunfo en Oviedo (1-2) merced a los tantos de Javi Galán y Borja, que dejaron en una anécdota el gol final de Linares.

El Córdoba, por su parte, llega a tierras catalanas clasificado en decimoquinta posición e inmerso en una dinámica irregular. En casa no acaba de sacar sus partidos, pero lejos del Arcángel ha conseguido un total de 14 puntos, lo que le hace especialmente peligroso.

El último partido disputado en Montilivi tuvo lugar hace casi un mes, antes del parón de Navidad, frente al Nàstic de Tarragona. Los de Vicente Moreno, entonces entrenador grana, plantaron cara durante la primera mitad, pero acabaron sucumbiendo por 4 a 2.

El cuadro local llega a la cita con una espectacular racha de 22 puntos conseguidos de los últimos 27 posibles. Los de Machín se encuentran segundos, en posiciones de ascenso directo, solo superados por un Levante que está imprimiendo velocidad de crucero en esta etapa en Segunda.

¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a otro capítulo de la Liga 123, en el que Girona y Córdoba en vivo medirán sus aspiraciones en la última jornada de la primera vuelta de esta categoría de plata.