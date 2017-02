Previa Girona - Mallorca: dinámicas opuestas, misma necesidad de puntos

Google Plus

Mojica disputando un balón con un jugador del Badalona// Foto: Jordi Valle

El Girona recibe este sábado en Montilivi al Mallorca después del pinchazo del fin de semana anterior en Almería. Los catalanes afrontan este partido con la obligación de ganar y tratar de ampliar su ventaja con sus rivales directos, Cádiz y Getafe, con los que se enfrentara dentro de un par de jornadas. Pese no haber ganado en los últimos dos desplazamientos, han conseguido ampliar la diferencia de puntos con sus perseguidores, estando a seis puntos del tercer clasificado.

El Girona debe mantener la dinámica que lleva en casa, con seis triunfos consecutivos en casa, haciendo de Montilivi un auténtico fortín, sin haber cosechado ninguna derrota en esta temporada. Este partido también significará la vuelta de hasta tres jugadores que han vestido la elástica albirroja esta misma temporada. Estos son Lekic, Saúl y Angeliño.

Partido a partido

El técnico soriano Pablo Machín ha clasificado este partido como “vital”, ya que necesitan todos los puntos posibles, y no pensar en los rivales a los que se tendrá que enfrentar en quince días. Para este partido Machín contará con una baja sensible en el centro del campo, ya que Pere Pons se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas. Cifu tampoco entra en la lista de convocados ya que no ha entrenado en toda la semana por molestias musculares.

Los catalanes vienen de jugar frente al Badalona la semifinal de la copa Cataluña este miércoles, así que hay algunos jugadores que vienen con una mayor carga muscular. Aunque el técnico soriano hizo un once donde jugaron los menos habituales, y hasta hubo algún jugador que salió por primera vez como titular, Mojica, ya se verá si el míster hace alguna rotación. En la anterior jornada liguera el Girona pinchó en Almería, donde no consiguieron pasar del empate a cero. Los almerienses supieron muy bien a que tipo de rival se enfrentaba, así que no concedió oportunidades a los catalanes. Parece que al Girona se le atragantan los equipos que se encuentran en los puestos bajos de la clasificación.

Romper la dinámica

El Mallorca se sitúa en el décimo séptimo puesto de la tabla con 28 puntos. El equipo que dirige Javier Olaizola necesita desesperadamente los puntos para alejarse de los puestos de descenso. Tras el partido de la semana pasada, donde ganaron al Rayo Vallecano por 2 – 1, el equipo mallorquín ha conseguido salir momentáneamente de los puestos de descenso, y quiere encadenar por primera vez dos triunfos consecutivos.

El equipo de Olaizola registra una de las peores estadísticas esta temporada fuera de casa. El Mallorca sólo ha conseguido una victoria lejos de su feudo, esta frente al Córdoba, en los trece partidos que ha jugado como visitante en esta campaña. Los otros partidos se saldaron con cinco empates y siete derrotas, lo que hace que el Mallorca necesite sumar urgentemente puntos lejos de casa si quieren mantener la categoría.

Olaizola recupera para este encuentro a un conocido en Montilivi, Dejan Lekic, que se perdió en partido frente al Rayo por acumulación de tarjetas. En cambio Brandon Thomas, Lago Júnior, Álex Vallejo y Jon Ansotegui se quedan fuera de la lista de convocados tras haber entrenado toda la semana con molestias.

Antecedentes históricos

El encuentro que disputarán el Girona y el Mallorca este sábado será el octavo en el que se han visto las caras ambos equipos. El equipo de las Baleares ha sido de los pocos que ha conseguido derrotar al Girona esta temporada. Fue en el encuentro disputado en la quinta jornada, que se decidió finalmente por un 1-0, en el que el autor del gol fue Longo en propia puerta. Sin embargo el Girona al que se enfrentaron los mallorquines en la primera vuelta, un equipo lleno de inseguridades, con un medio campo que no se entendía con la delantera y una defensa amiga, no es el mismo equipo que ahora ocupa la segunda plaza en la tabla de clasificación.

Las otras seis veces que se han enfrentado estos equipos, empezando por la temporada 2013/14, se han saldado con una victoria en la primera vuelta para el Mallorca, y un empate a dos en Montilivi en la vuelta. La temporada siguiente los conjuntos empataron a cero en Montilivi, pero en el Iberostar Estadi el Girona se llevó el gato al agua al ganar por 0-1 un partido en el que acabó con 9. Finalmente en la pasada campaña empataron en el partido de ida, 1-1, y el Girona venció por 1-0 en Montilivi. Así queda un balance de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Posibles onces