Entrevista a Rubén Alcaraz. "Si somos segundos es por mérito nuestro"

Rubén Alcaraz celebra uno de los dos tantos que marcó en el Sevilla Atlético 3-3 Girona de la primera jornada de liga. | Foto: LFP.es.

Sin hacer demasiado ruido, Rubén Alcaraz Jiménez (Barcelona, 1 de mayo de 1991) se ha hecho un hueco en las convocatorias de Pablo Machín. A veces como titular, a veces como suplente, pero siempre en la mente del técnico soriano para su esquema en el centro del campo. En su segunda temporada como rojiblanco, el ex jugador del Hospitalet vive casi un sueño, con 23 partidos disputados y cinco goles en su haber.

Pregunta: Es su segunda temporada en el club. ¿Hasta qué punto es importante para un jugador que está en el Hospitalet, en Segunda B, que un club como el Girona le fiche?

"He pasado por todas las categorías y me ha costado mucho llegar aquí".

Respuesta: Como jugador he sufrido mucho, porque he pasado por todas las categorías y me ha costado mucho llegar aquí, ya que he tenido que demostrar en cada categoría el jugador que soy a día de hoy. Estoy muy contento y feliz de estar en un equipo grande como el Girona.

P: La temporada pasada fue de adaptación para Rubén Alcaraz. ¿Cuesta realmente aclimatarse a esta categoría?

R: Yo no le llamaría adaptación porque tuve mis minutos y mis partidos de titular. Es cierto que hubiera querido tener más continuidad, pero me adapté bien, hay un grupo muy bueno y estoy un club grande. Al final nos quedamos a un partido de subir a Primera División y fui partícipe de ello, así que estoy con más ganas que nunca de darle la vuelta a la tortilla este año y soñar con jugar en Primera.

P: Al llegar a Girona, ¿pensó que el equipo estaría en 'playoff' a final de temporada?

"Creo que estamos cada vez más cerca [de subir a Primera]".

R: Cada año en el fútbol es diferente. Yo sabía que llegaba a un equipo grande, donde se están haciendo bien las cosas, me habían hablado de que el grupo era muy bueno y así fue, así que creo que estamos cada vez más cerca.

P: Lo que está claro es que ahora no es casualidad. Desde la llegada de Machín las cosas se están haciendo muy bien en este club...

R: Soy el típico jugador que no cree en la suerte, el trabajo bien hecho te mantiene donde estás, si somos segundos es por mérito nuestro, y si en años anteriores el equipo se ha quedado a las puertas de Primera es porque algo bien se hace y hay un buen equipo.

P: El año pasado llegó hasta los 23 partidos jugados, y esta temporada ya lleva 19, cuando todavía quedan 16 jornadas por disputarse...

R: La competencia es más exigente y estoy teniendo más continuidad, que es lo que yo quería. Estoy contento y feliz de ser partícipe de todo ello.

P: En noviembre firmó un nuevo contrato hasta 2018. ¿Fue un gran paso adelante?

R: Lo hablamos mucho con el club. Yo me quería quedar aquí porque era mi primera opción, así que lo arreglamos rápido porque tanto por parte del club como de la mía íbamos en la misma dirección.

P: Otro paso adelante son los cinco tantos que suma hasta la fecha...

"Llevo cinco [goles], pero quiero subir esa marca; quedan muchos partidos".

R: Sí. Me considero un jugador del centro del campo que puede adaptarse tanto defensivamente como ofensivamente, pero además estoy ayudando al equipo con goles. Llevo cinco, pero quiero subir esa marca; quedan muchos partidos y creo que puedo marcar alguno más en la recta final, que es donde se deciden los puntos (ríe).

P: Para destacar alguno, llega la primera jornada de liga y marca dos en Sevilla para empatar un partido que perdían 3-1 en el 90'...

R: Sí, qué mejor debut que con dos goles en el Sánchez Pizjuán, porque no se hacen ni todos los años ni todos los días. Queda en la marca como el primer día que marqué dos goles en un mismo partido en Segunda.

P: Además del Pizjuán, ha marcado en el Calderón (con el Hospitalet), en la Romareda, en el Sadar, en el Coliseum... ¿Tiene predilección por los estadios importantes?

"Parece que cuando voy a un estadio grande ya tengo que marcar".

R: Es un dato curioso, porque mis amigos y mi familia se toman a broma este hecho, parece que cuando voy a un estadio grande ya tengo que marcar (ríe). Como bien dices, el campo del Getafe o el del Zaragoza son estadios de Primera y he tenido la suerte o el acierto de marcar allí.

P: Y de los siete goles que lleva como rojiblanco, solo dos en Montilivi...

R: Sí, me gustaría marcar más aquí porque al fin y al cabo se celebran más en casa, porque aparte de la afición, tienes a tu familia en la grada y lo disfrutas más (ríe).

Rubén Alcaraz, ante la presencia de Gabi en la Copa del Rey 2014-15 entre el Hospitalet y el Atlético de Madrid. | Foto: 100x100Fan

P: ¿Cómo ve al equipo? ¿Es -casi- definitivo el colchón de ocho puntos respecto al tercero?

"Tenemos muchas opciones de ser equipo de Primera División".

R: Al equipo lo veo bien, en la misma línea de todo el año, pero tenemos que seguir trabajando. La gente está ilusionada porque cree que somos equipo de Primera, pero quedan muchísimos puntos por hacer. Todo parte desde Montilivi: si somos capaces de ganar nuestros partidos en casa, y fuera, donde somos rocosos y un buen equipo, podemos rascar algún que otro punto, tenemos muchas opciones de ser equipo de Primera División.

P: Tras 10 victorias y cuatro empates en Montilivi, sin haber perdido, ¿le genera inquietud que todavía no se haya llenado el estadio?

"Si tenemos el apoyo de la afición y que el equipo rival se sienta incómodo, mejor".

R: Nosotros seguimos con el mismo discurso. Lanzamos mensajes a la afición porque su apoyo es clave, sobre todo ahora que vienen dos rivales directos como Getafe y Cádiz. Estos partidos son muy importantes para nosotros, porque si los ganamos vamos a mantener como mínimo esta distancia, y si tenemos el apoyo de la afición y que el equipo rival se sienta incómodo, mejor.

P: El año pasado el equipo jugaba con tres en el medio y dos puntas; este año hay dos media puntas y un único punta. ¿Cómo se siente más cómodo?

R: Es casi lo mismo, porque igualmente juego en el centro del campo, así que jugar con un punta o un media punta no me afecta. Este año hay un solo punta y Portu y Borja juegan entre líneas; al final hay que adaptarse a lo que diga el entrenador.

P: ¿Se atrevería a jugar en la posición de Portu o Borja?

R: No creo que el entrenador me vea en esta posición, aunque sí cree que soy un jugador con llegada y buena pegada, pero yo soy más pivote que media punta.

P: Donde sí le vio fue como central...

"Al final jugaré donde sea, donde lo requiera el entrenador, allí estaré".

R: Sí (ríe). Fueron unos partidos especiales que viví con gran tensión porque nunca había jugado de central, pero el entrenador habló conmigo, decidió que tenía que jugar estos dos partidos que al final fueron, y por suerte cumplí y no perdimos [un empate y una victoria]. Al final jugaré donde sea, donde lo requiera el entrenador, allí estaré (ríe).

P: Pablo Machín dijo hace una semana que Pere Pons no es Dios, pero que resulta muy difícil sustituirle. ¿Comparte esta opinión también?

R: Creo que Pere Pons es un jugador importante tanto para nosotros como para la ciudad, pero ni tan solo Messi es indiscutible, así que creo que son cosas del míster.

P: Ha encadenado dos partidos como titular. A pesar de verse ahora mismo por delante de Eloi o Cámara, ¿es difícil estar en el once?

"Todos remamos en la misma dirección [...] para estar en Primera División".

R: Sí, sin duda. Tenemos una competencia sana. A veces el entrenador opta por ponerme a mí con Pere Pons, con Granell... Yo trabajo para tener minutos, para aportar al equipo y al final todos remamos en la misma dirección que es donde nos llevará el fruto para estar en Primera División.

P: La marcha de Becerra se antojaba difícil de sustituir, pero René y Bono alternan los minutos en la portería. ¿Es sana la competencia entre los guardametas?

R: Sí, todo el mundo veía a Isaac Becerra como un dios, pero tanto René como Bono han competido a sus distintos niveles. En el vestuario y, particularmente, como jugador, nos dan una gran seguridad. Tenemos dos grandes porteros.

A nivel personal

P: ¿Cómo se ve Rubén Alcaraz fuera de los terrenos de juego?

R: Soy una persona divertida, a quien no le gusta estar en casa. Aquí somos muchos de fuera y nos juntamos a menudo para ver fútbol y series juntos. Con Maffeo, Borja y Aday hemos hecho un buen grupo, y las horas muertas fuera del fútbol es mejor pasarlas con tus compañeros.

Alcaraz y Borja García, en la campaña navideña del Girona. | Foto: Girona FC.

P: ¿Cómo es la vida en Girona?

R: Estoy encantado. Es una ciudad tranquila, como jugador no te agobian, sino que te halagan, vas a cualquier sitio y la gente es muy amable. Además, particularmente tengo la ciudad a una hora de mi casa y por tanto, mejor no puedo vivir.

P: Ídolo futbolístico.

R: Desde siempre, por mi posición y por todo, ha sido Xabi Alonso.

P: Un sueño.

R: Estos tres meses que nos quedan, poder conseguir el ascenso directo y jugar en Primera División.

P: Mejor y peor momento deportivo.

R: El mejor momento es muy fácil. Mi época en el Hospitalet fue muy buena, con un buen grupo y con los dos goles en el Calderón me di a conocer mediáticamente (ríe), pero es cierto que a día de hoy, con 25 años, a la distancia que estamos de Primera División y con el proyecto que hay en esta ciudad, hay que valorarlo mucho. El peor fue hace muchos años, cuando pensé que podía aspirar a más y tuve que jugar en Primera Catalana, una categoría regional y no profesional. Es por ello que valoro mucho estar aquí porque he remado mucho para estar en este equipo.

P: Plato favorito.

R: Las lentejas de mi madre (ríe).

P: Un libro.

R: El último que leí fue el de 'Josep Guardiola. Otra manera de ganar', de Guillem Balagué.

P: Una película.

R: Me quedo con 'El fuego de la venganza', de Tony Scott, pero en general me encanta el cine. ¡Si no voy cada semana al cine me da algo, lo tenemos sagrado con los jugadores! (ríe).