Entrevista. Samuele Longo: "Queremos que este sea el año"

Samuele Longo se zafa de un rival ilicitano en el Girona-Elche de la segunda jornada de liga. | Foto: LFP.es.

Tras cinco cesiones poco fructíferas, Samuele Longo (Valdobbiadene, Veneto, Italia, 12 de enero de 1992) decidió 'bajar' a la Segunda División española con el objetivo de volver a sentirse futbolista, tener minutos, protagonismo y marcar goles, que es lo que sabe hacer. Cuando la categoría de plata llega casi a su tramo final, el delantero del Girona acumula nueve goles y ve al equipo con muchas posibilidades de ascender.

Pregunta: Llegó cedido este verano del Inter de Milán. ¿Cómo está viviendo esta experiencia en el Girona?

Respuesta: De momento muy bien. Llegué aquí para jugar y para tener minutos, porque llevaba dos años sin jugar mucho, pero también por el proyecto del club, porque su objetivo era subir a Primera División. Estoy muy contento porque todo va como pensaba.

P: ¿No le importó estar en una categoría inferior para volver a tener minutos?

"Prefería tener más minutos y protagonismo en una categoría inferior".

R: No, porque fue una decisión mía. Otro año en Primera italiana hubiera sido complicado tras los dos últimos años, así que prefería tener más minutos y protagonismo en una categoría inferior. De momento, me ha servido mucho.

P: El Inter de Milán le cedió al Girona tras ampliar su contrato hasta 2021. ¿Cree que puede continuar aquí o no depende de usted?

R: En principio estoy aquí cedido y luego ya se verá. Lo importante es cumplir este año con el objetivo, que no es otro que subir.

P: La semana pasada marcó su noveno gol en Miranda, igualando los registros de Mata el año pasado. ¿Se siente satisfecho?

R: Sí, estoy bastante contento, pero quiero más. Estamos en un buen camino y trabajando bien desde el principio de la temporada.

P: Hay usuarios en las redes sociales que ya le llaman "Longol"...

R: Sí, no sé de dónde ha nacido pero me gusta (ríe).

P: ¿Le sorprende que, además de los delanteros, los centrocampistas marquen tantos goles?

"Desde el portero hasta el delantero lo estamos haciendo todos bien".

R: No, porque es nuestro estilo, nuestra manera de jugar. Los delanteros tenemos más ocasiones y Fran [Sandaza] y yo hemos jugado más que Christian [Herrera], así que es normal que hayamos marcado más goles. Al final lo importante es el equipo, y si estamos arriba es porque desde el portero hasta el delantero lo estamos haciendo todos bien.

P: Alterna partidos como titular y otros como suplente. ¿Cómo acepta ese doble rol?

R: Como todos. El míster cambia a muchos jugadores y tenemos que estar listos en el momento que nos toque.

P: ¿Le resulta incómodo jugar como referencia en ataque, de espaldas y esperando a los compañeros?

R: No, el míster manda y decide cómo quiere jugar. Lo solemos hacer con dos puntas, sea con un nueve puro o con dos. Al final yo juego en mi posición de siempre.

P: El equipo tiene claro que el proyecto es el ascenso. ¿Cree en él?

R: Sí, sin duda. Es algo que el club tiene planeado y éste es el tercer año en el que se están haciendo las cosas de forma muy positiva. Queremos que sea el buen año.

P: La dinámica del Girona es claramente ascendente. Tras empezar dubitativo, ahora el equipo parece imparable...

R: Al principio había jugadores nuevos y teníamos que asimilar más las cosas, pero tras cuatro o cinco jornadas, sentamos las bases y hemos seguido así hasta ahora.

P: ¿Cree que el sistema con carrileros largos y tres centrales es la clave del éxito? ¿O también son claves los jugadores que forman este sistema?

"[A todos los jugadores] cuando les toca jugar, aportan mucho y se nota".

R: No sé si depende tanto del sistema de juego, sino también de cómo rinde cada jugador. Todos rendimos muy bien porque tanto los que juegan más como los que juegan menos, cuando les toca jugar, aportan mucho y se nota.

P: Y aun así, jugando bien y rindiendo bien, Montilivi no se llena. ¿Le preocupa?

R: No, no me preocupa, simplemente es así. Con una buena racha como la que tenemos quizás la gente se anime un poco más.

P: Parece un partido propicio el de este fin de semana frente al Getafe para que Montilivi presente una buena entrada...

R: Nosotros lo esperamos, todos los que vengan al campo nos ayudarán.

P: ¿Una victoria frente al Getafe supondría un golpe -casi- definitivo sobre la mesa?

R: Creo que hay muchos más equipos, no solo el Getafe, que quieren llegar ahí donde estamos nosotros. Por nuestra parte, queremos ganar todos los partidos, el Getafe y todos los que vengan.

P: Además del Levante y este Girona, la Segunda A es muy igualada. ¿Le sorprende tanta igualdad e incluso tanta calidad en la categoría?

"¿Segunda A? Me ha sorprendido mucho su nivel porque nunca la había seguido".

R: Sabíamos que estaría igualada, pero me ha sorprendido mucho su nivel porque nunca la había seguido. Hay más nivel que en la Segunda italiana.

P: ¿En qué se parece, precisamente, esta Segunda A a la liga italiana?

R: Cada liga y cada categoría es diferente. En Segunda italiana no he jugado nunca, pero aquí hay mucho más nivel. Aquí se quiere jugar más el balón mientras que allí pensamos en lo concreto, en marcar y no encajar.

P: ¿Qué le diría a un compañero y delantero como Felipe Sanchón, que no tiene minutos y que ha sido tan importante en el Girona?

R: Si estamos ahí, es por toda la plantilla. Entiendo que para él es un año muy difícil, pero siempre entrena al máximo y esto es admirable. Tiene que seguir así, igual que otros compañeros que también están jugando poco.

En un plano personal

P: ¿Cómo se ve Samuele Longo fuera de los terrenos de juego?

R: Soy una persona muy tranquila, me gustan las cosas sencillas.

P: ¿Cómo es la vida en Girona?

R: Es una ciudad con alma de pueblo, lo tiene todo, pero es muy acogedora. Se vive muy bien.

P: Su ídolo futbolístico.

R: Ronaldo Nazario, el brasileño.

P: Un sueño.

R: El que viene ahora, el más cercano, es subir a Primera.

P: Mejor y peor momento deportivo.

R: El mejor el primer año como profesional en el Espanyol, y el peor, el año pasado no me gustó nada, más en lo personal que en lo futbolístico.

Samuele Longo, cuando vistió la camiseta del Espanyol. | Foto: Agencia EFE

P: Un plato favorito.

R: Cualquier tipo de pasta (ríe).

P: Un libro.

R: 'Open', de André Agassi.

P: Una película.

R: 'Gladiator', de Ridley Scott.