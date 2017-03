Previa Girona - Getafe: el ascenso pasa por Montilivi

Google Plus

El Girona recibe este sábado en Montilivi al Getafe, el quinto clasificado, que llegará al feudo gerundense con la intención de ir a por los tres puntos para mantener vivas las opciones del ascenso directo. El conjunto local espera conseguir los tres puntos para poner tierra de por medio ante un rival directo. Montilivi se está convirtiendo en un auténtico fortín, y los gerundenses saben de la importancia de este partido ya que son conscientes que el ascenso pasa por ganar los partidos de casa. Los de Machín ahora mismo están nueve puntos por encima del rival que les visita esta tarde.

Jornada de seis puntos

Los catalanes ven en este encuentro una gran ocasión para alejarse un poco más de los equipos que, a final de temporada, disputarán el 'playoff'. El empate del Tenerife el sábado frente al Mirandés (1-1) y el hecho que dos rivales directos como Oviedo y Cádiz jueguen entre ellos hacen de este choque una cita crucial para no solo afianzarse en la segunda plaza, sino para acabar la jornada a más distancia de la que comenzó. De ganar al Getafe, los de Machín le superarían en 12 puntos, que serían 13 por el 'goal average'. Para este encuentro el equipo gerundense solo tiene la ya conocida baja de Richy por lesión.

El Getafe, por su parte, está situado en el quinto puesto de la Liga 123 con 43 puntos. El equipo que dirige José Bordalás llega al encuentro con la necesidad de ganar para recortar distancias y seguir manteniendo relativamente cerca las posiciones de ascenso directo. El entrenador del conjunto madrileño ha dicho que no el partido de hoy no es la última oportunidad aún, ya que queda mucha liga, pero sí que es un partido importante ya que el equipo que sume los tres puntos hará que un rival directo no sume. El Getafe la semana pasada ganó en el último minuto de partido ante el Rayo Vallecano por 1-0.

Bordalás recupera a Cata Díaz, Juan Cala y Molinero tras sanción. Sin embargo, pierde a un hombre muy importante como Álvaro Jiménez por acumulación de tarjetas, y a Daniel Pacheco y Nicolás Gorosito por lesión. Además, ha dejado a Paul Anton fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Llamada a la afición gerundense

Pablo Machín ha hecho un llamamiento a la afición para que Montilivi esté a reventar ante un partido clave para el ascenso. La afición puede ser la clave para ganar partidos así ya que puede influenciar al rival y ser el jugador número 12 para los gerundenses. El técnico soriano ha dicho que el aficionado que quiera un poco al Girona no se puede perder un partido tan importante como este porque va a ser el partido de la jornada 28, sin duda. También dijo que la gente que venga, venga a animar, a dar su calor a los jugadores y no solamente a ver la televisión.

Así pues, no debe haber excusas para perderse un partido así. Además el horario y el día también acompañan. Se espera la mayor entrada en Montilivi ante los madrileños, ya que presumiblemente el feudo rojiblanco superará la entrada récord del curso, que hasta ahora son los 6.086 espectadores del día del Levante.

Antecedentes históricos

La última vez que los azulones visitaron Montilivi fue en la Copa del Rey de la temporada 2013-14, en la que Ricardo Rodríguez era el inquilino del banquillo gerundense. En aquel partido de ida, el choque acabó en empate a uno. Marcó primero Timor, de falta directa, y empató al cabo de 12 minutos el rumano Ciprian Marica. En el partido de vuelta, no hubo color y el Getafe goleó al Girona por 4-1. Aquel encuentro, junto con una derrota por tres goles a dos frente al Real Madrid Castilla, sentenciaron al técnico asturiano del cuadro catalán.

En el partido de la primera vuelta, el Girona fue muy superior (0-2) a un Getafe que estaba en horas bajas. Ése fue el último partido del argentino Juan Eduardo Esnáider como entrenador del conjunto madrileño; ello propició la la llegada de Bordalás, con la que el equipo empezó a cosechar buenos resultados, llegando a estar tercero. Sin embargo, en los últimos partidos el Getafe fuera de casa ha perdido la efectividad que tenía cuando llegó Bordalás al banquillo -lleva dos meses sin ganar lejos del Coliseum-. José Bordalás ha sido el entrenador que más veces se ha enfrentado al Girona, ya sea con el Alcorcón, el Elche, el Alavés, y hoy con el Getafe.

Posibles onces