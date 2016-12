Jagoba Arrasate: "Falta contundencia en muchos aspectos del juego"

Jagoba Arrasate. Imagen: La Liga

No corren buenos tiempos en Soria y el primero en saberlo es el entrenador, Jagoba Arrasate. Saliendo hoy a rueda de prensa ha analizado cómo se encuentra la plantilla tras la debacle vivida en Lugo. La victoria, tan ansiada, es su único objetivo. Ha asegurado que sus hombres están "con los cinco sentidos en eso, sabiendo que el equipo necesita algo más fuera de casa". Sobre el pasado encuentro ha analizado la actuación de los rojillos: "el otro día fue un buen primer tiempo, en el segundo damos facilidades y el rival nos supera. Hemos analizado el partido del Lugo y corregido cosas. Ahora tenemos que pensar en lo que estamos haciendo en casa, en potenciar lo bueno y limar lo malo".

Continuar con la dinámica positiva en casa

Sobre el encuentro ante el Mallorca, Arrasate ha pedido a sus jugadores protagonismo: "necesitamos ser ese Numancia protagonista en casa, que engancha al público y que gana". Ha asegurado que hará rotaciones en el once, "puede haber cambios en el equipo. Alguno habrá. Tenemos que ser protagonistas y prever el partido que puede ser".

Situación del equipo

Sobre el coqueteo continuo con el descenso que está viviendo el Numancia este año, el míster ha querido sacar pecho y defender la igualdad de la Liga 123. "Este año hay que convivir con la cercanía del descenso. Nosotros hemos estado metidos, ahora no estamos. De ganar el domingo ponemos un poco de distancia pero una derrota nos vuelve a meter ahí" ha asegurado. Sobre las aspiraciones de este año ha querido indicar que lo primero que hay que hacer es "escapar del descenso" pues eso es "sinónimo de mirar hacia arriba".

Visita del Mallorca

Al analizar al rival, Arrasate ha querido destacar la vocación ofensiva del Mallorca "Solo llevan un partido con este entrenador. El otro día sacan un once ofensivo, se ponen perdiendo y son aun más ofensivos. No sé qué Mallorca vamos a ver. Cuando tengamos su alineación hablaremos de esas cosas pero ahora tenemos que centrarnos en nosotros". Sobre su situación clasificatoria ha resaltado que "en Segunda no sorprende ya nada. Tiene buenos futbolistas. Le ha costado arrancar, ahora está abajo. Pero eso no quiere decir que no enganche dos o tres buenos partidos y suba posiciones. Este entrenador si algo tiene es espíritu competitivo y esto les hará ser más sólidos con el tiempo".

Errores defensivos

Sobre los errores defensivos del partido anterior, especialmente la falta de contundencia de Callens, Jagoba Arrasate ha querido mirar hacia adelante. "Ahora no es momento de hablar de errores. Tenemos que intentar mejorar. Estamos encajando goles, cambiando centrales, podemos echar la culpa a muchas cosas. Debemos intentar mejorar las cosas" ha asegurado. Ha querido asegurar también que "falta contundencia en muchas facetas del juego".

Mercado invernal

Sobre el mercado de fichajes que se abre el próximo mes de Enero, Jagoba Arrasate cree que su equipo deberá fichar algún jugador "si viene una pieza que pueda mejorarnos, bienvenido sea".