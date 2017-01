Los Reyes se olvidan de los goles en Soria

Google Plus

MARCADOR: No hubo.

Numancia y Huesca se repartieron los puntos en el primer partido del año. En un encuentro que fue de más a menos, los sorianos no pudieron transformar las ocasiones de las que gozaron para llevarse la primera victoria de la temporada. Un buen Herrera y una mala puntería fueron los causantes del reparto final de puntos. Los oscenses dieron por bueno el empate pese a tener algunas llegadas al final del partido. Anquela volvía al campo que le vio entrenar dos años.

Comienzo esperanzador

El partido empezó con dominio rojillo. Pese al primer disparo a puerta de los oscenses, en botas de Alexander González en el minuto 5, el acoso fue local en la primera parte. Manu del Moral tuvo la más clara para su equipo en el minuto 8. El delantero jienense aprovechó un centro medido de Marc Mateu para probar al guardameta visitante. Sin embargo, el pie de Herrera evitó el primer gol de la tarde. Con otro disparo lejano lo intentó otra vez el pichichi rojillo. Este fue atrapado sin apuros por Herrera. El Huesca respondió a los pocos minutos con una jugada de combinación que concluyó en un pase al segundo palo repelido por Dani Calvo. El defensa rojillo, que cumplía su segundo partido como titular, estuvo muy atento para evitar la ocasión.

Cuando el descanso acechaba el Numancia intentó un último arreón en busca del gol, pero este fue en vano. En una falta lateral, al filo del descanso, Manu del Moral no acertó a rematar, y cuando el balón se perdía por la línea de fondo Dani Calvo tampoco pudo contactar con él para enviarlo a la red. La última jugada de la primera parte concluyó con un posible penalti. Un disparo de Julio Álvarez impacta en la mano de un jugador del Huesca, pero el colegiado hizo caso omiso a las protestas sorianas.

Segunda parte aburrida

La segunda parte iba a perder en fútbol. El Huesca, que atacaba en el área congelada, se iba a conformar con el empate y se iba a dedicar a no poner en peligro el botín que ostentaba con el 0-0. El Numancia, a lo suyo, intentando conseguir el gol. En una falta lateral, Julio Álvarez conectó con Manu del Moral pero este no estuvo acertado de cara portería, enviándolo directamente fuera. El delantero jienense volvió a intentarlo con un disparo potente tras servicio de Pablo Valcarce, pero no era su día. Este hecho quedó constatado en el minuto 75 cuando Manu del Moral intentó una 'tijereta' a centro de Orfila, aunque su remate se marchó alto.

El Huesca tuvo sus opciones para conseguir el 0-1 en los últimos minutos pero los visitantes no conseguirían batir a Aitor Fernández. Primero con un remate de volea de Samu que se marchó desviado por el lateral y luego en un córner que ningún jugador llegó a rematar con eficacia. El reparto de puntos sería el resultado final.

Con el pitido del árbitro, los sorianos se colocan con 24 puntos, en decimoquinta posición, y el Huesca con 28 puntos se queda en quinta posición (a falta de lo que suceda mañana). Los sorianos no caerán en descenso gracias a las derrotas de Mirandés y Almería. Sin embargo, la ilusión que habían puesto los aficionados rojillos en esta primera jornada del año, queda un poco disipada con el encuentro concluido. La buena noticia viene del lado de la defensa, que suma un encuentro sin recibir gol.

Los sorianos visitarán al Mirandés, rival directo por la permanencia, en el próximo partido, que cierra la primera vuelta. Por su parte, los oscenses recibirán al líder de la categoría, el Levante.