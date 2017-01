Jagoba Arrasate: "Necesitamos ganar fuera de casa"

El Numancia buscará su primera victoria fuera de casa | Imagen: La Liga

Jagoba Arrasate ha salido hoy a rueda de prensa para comentar la actualidad de su plantilla de cara al último partido de la primera vuelta, que se disputará en Anduva, ante el Mirandés. El técnico vasco se ha mostrado optimista para conseguir la victoria, y es que el Numancia no gana fuera desde el desplazamiento de la pasada temporada a tierras burgalesas, donde se impuso por 0-2. "Hasta ahora no nos ha alcanzado para ganar fuera de casa pero necesitamos seguir insistiendo en la idea que tenemos para conseguir esa victoria como visitantes" ha declarado el entrenador rojillo.

Sobre los motivos por los que no se ha conseguido esta victoria como visitante, Jagoba Arrasate ha reconocido los fallos que ha cometido su equipo. "Es verdad que no hemos sido capaces de ganar fuera de casa, es uno de los objetivos que tenemos. La última victoria fue ahí y queremos repetir" ha indicado el míster. También ha querido mostrar una visión positiva, asegurando que el no haber ganado hasta ahora fuera de casa no debe ser una carga.

El técnico rojillo tendrá que superar la baja de Manu del Moral. Al respecto ha comentado que no va a jugar porque "hay riesgo de lesión". Además, ha indicado que "se sabe el nivel que tiene, él ha jugado muchos partidos en Primera División, tácticamente es un buen jugador, las dudas vienen por el estado físico". Además, Jagoba Arrasate ha mostrado confianza en los sustitutos, pese a que Acuña y Jairo no han visto puerta todavía en esta temporada. "Confío en los que tenemos. Para ellos ha sido complicado porque han tenido pocos minutos. Mañana es una oportunidad" ha afirmado.

Un rival peligroso

Sobre el rival, Jagoba Arrasate ha destacado la fuerza como local que tiene el Mirandés, este equipo "está parecido que el Numancia, dando en casa su mejor versión aunque fuera le cueste más". No obstante, al analizar al Mirandés, Jagoba se ha mostrado cauto, "el Mirandés ha cambiado mucho, su dibujo e idea de juego" ha indicado el míster. "Quieren ser más sólidos, tienen buen juego de bandas y centrocampistas que se incorporan bien al ataque" ha dicho el míster, que ha resaltado la importancia de pensar en lo que deben hacer sus jugadores y no en el rival.

Calendario complicado

El calendario que le espera al Numancia es muy complicado, con tres salidas, Alcorcón, Levante y Mirandés, y la visita del Getafe, en un gran estado de forma. En relación a ello, Jagoba Arrasate ha indicado que el equipo tiene ahora "dos salidas muy diferentes", aunque a priori la del Levante es más complicada por ser el líder, pero en Segunda Divsión nunca se sabe.

Mercado de invierno

Por último, en lo referente al mercado de invierno, Jagoba Arrasate se ha mostrado prudente, asegurando que la única urgencia era el lateral izquierdo, que quedaría cubierto en caso de que Casado se quedara. A partir de ahí el club estará atento para reforzar la plantilla, pero no hay nada seguro.