Dani Calvo, el talismán de Arrasate

Dani Calvo disputa un balón aéreo. Imagen: Heraldo de Soria

Que las oportunidades hay que aprovecharlas no se le escapa a nadie y menos a Dani Calvo. Y es que el central oscense ha llevado este dicho a su máximo exponente, sacando petróleo de las escasas oportunidades que ha tenido con Jagoba Arrasate. Cuando comenzó la temporada parecía algo impensable que el central tuviera un puesto en el once del equipo soriano. Sin embargo, la paciencia y el gran trabajo del jugador rojillo parecen dar sus frutos cuando acaba de concluir la primera vuelta.

La presencia de Dani Calvo en los tres últimos partidos en el once titular, disputando todos los minutos, coincide con la mejor racha del club soriano desde que empezara la temporada. 7 puntos de 9 que no parecen ser casualidad si se relacionan con la alineación del jugador oscense. Frente a Mallorca, Huesca y Mirandés, el equipo ha conseguido su versión, consiguiendo anotar seis goles y recibiendo únicamente uno (que además no debió subir al marcador debido a la posición adelantada del jugador bermellón).

El central se ha hecho fuerte atrás, aunque también ha contado con la inestimable ayuda de Carlos Gutiérrez, que parece haber recuperado su mejor versión tras un inicio de temporada muy irregular. El nivel también ha mejorado en el lateral derecho, con Pedro Orfila demostrando que puede jugar en este equipo. Además, la vuelta de Ripa al once debido a la lesión de Luis Valcarce no parece mermar el nivel competitivo del equipo.

Cuando el calendario más complicado llega para el conjunto de Jagoba Arrasate, el nivel de la defensa parece haber subido. Veremos si esto es suficiente para sacar algo positivo de los dos próximos encuentros frente a dos de los rivales más difíciles de la categoría. El equipo rojillo deberá visitar al líder Levante, que se muestra intratable, y recibir al Getafe.