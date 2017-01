Jagoba Arrasate: "Las casas de apuestas no nos dan ni 'chance' el domingo"

Google Plus

Jagoba Arrasate da indicaciones desde la banda en un encuentro. Imagen: La Liga

El técnico donostiarra Jagoba Arrasate ha atendido a los medios de comunicación hoy en rueda de prensa. Por delante, el Numancia tiene la salida más complicada de la temporada, visita al Levante, el indiscutible líder de la categoría que lleva cinco victorias seguidas sin encajar gol. "Es el mejor equipo de la categoría a día de hoy, lo dicen los números. Es la salida más complicada. Es un reto ilusionante, bonito y debemos acercarnos a nuestra mejor versión" ha asegurado el míster rojillo.

Jagoba Arrasate se ha mostrado cauto pero tranquilo, ya que su equipo no tiene "nada que perder" en este desplazamiento ya que: "Las casas de apuestas no nos dan ni 'chance'", ha afirmado en sala de prensa. El entrenador del Numancia ha querido agarrarse al abanico de posibilidades del fútbol: "El fútbol tiene un montón de factores. Vamos a agarrarnos a que somos un buen equipo. Estamos ilusionados. Tenemos el ejemplo del partido de la primera vuelta donde nos ganaron pero fue un encuentro muy disputado" ha dicho.

Además, el míster rojillo ha alabado el buen hacer de su equipo en los últimos encuentros: "En Miranda me gustó la solidez, la seriedad, defensivamente estuvimos bien, y eso va a ser indispensable. Pero tenemos que tener más el balón si queremos puntuar, o ganar, que esa es la idea" ha añadido.

Ambos equipos, en su mejor momento

Sobre la actual situación de su equipo, Jagoba Arrasate ha reconocido que "en el estado anímico y de resultados estamos en nuestro mejor momento". Sobre la solidez, ha apuntado que el equipo lleva bastantes minutos "sin encajar un gol". También se ha mostrado valiente, de cara al planteamiento del domingo, y ha asegurado que su equipo no está pensando en lo que ocurrió en Girona (donde salió goleado por 3-0).

Sobre el rival, Jagoba Arrasate se ha deshecho en elogios: "Ellos son muy buenos, tienen ataque posicional, contraataque, solidez defensiva...". El entrenador numantino ha puesto el énfasis en Roger, un jugador "muy veloz" y que: "Es una amenaza para cualquier defensa"; también ha querido halagar al míster Muñiz, que ha hecho ver a los jugadores granotas que: "Son un equipo sólido y con argumentos , y eso es lo que les hace ser los mejores". Por último, ha añadido que el Levante ahora está en "su mejor momento, con cinco victorias consecutivas".

Continuidad

La continuidad será la nota dominante del once que ponga en liza el domingo. El equipo no podrá contar ni con Munir ni con Manu del Moral, este último estará disponible para el Getafe. Sobre Casado, la nueva incorporación, no ha especificado si será titular él o Ripa.