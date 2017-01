Previa Numancia - Getafe: no quedarse congelado

Google Plus

Previa Numancia - Getafe. Imagen: Vavel

Comienza la segunda vuelta en Los Pajaritos y lo hace en unas condiciones extremas. Se espera que hiele en la noche previa a un partido que, para más inri, se disputará en horario matinal, dificultando así la mejora del estado del césped. Numancia y Getafe pugnarán por tres puntos que les permitan conseguir sus objetivos o no alejarse de ellos. Los azulones quieren engancharse a las dos posiciones que proporcionan el ascenso directo a la Liga Santander. Por su lado, el equipo de Arrasate busca seguir con la tranquilidad de la que ha gozado en las últimas jornadas e intentar, quien sabe, un hipotético asalto a las plazas de Playoff. El área del fondo sur será un factor determinante, ya que se espera que esté totalmente congelada, siendo protagonista de múltiples resbalones que podrán condicionar el encuentro.

Tras un empate...

Los pupilos de Bordalás llegan a Los Pajaritos con la intención de sumar los tres puntos que no pudieron cosechar ante el Mirandés en casa. Recordar que los azulones empataron a uno frente a los burgaleses, un resultado que supo a poco a los madrileños. Para este encuentro, el técnico getafense tiene en duda a Pacheco, el goleador de la pasada jornada, que acabó con molestias el encuentro. Otra incógnita está en el terreno de juego. Bordalás en rueda de prensa ha asegurado que no les han comentado nada de una posible suspensión, que en Soria la portería derecha "se congela" y dependerá todo del tiempo que haga el domingo.

Después de una derrota...

Por su parte, los sorianos vienen de perder frente al líder en un encuentro que jugaron dando la cara y donde merecieron más pero se fueron de vacío. Jagoba Arrasate valoró ayer en rueda de prensa el encuentro de su equipo en el campo del líder pero lamentó que no sirviera de nada puesto que no consiguieron punto alguno. De cara a este domingo, los sorianos no podrán contar con Munir, que sigue con la selección marroquí en la Copa África. Manu del Moral tampoco estará disponible, seguramente, puesto que sufre un edema. Sobre el estado del campo, el míster vasco priorizó sus preocupaciones en su equipo primero, luego el Getafe y, por último, el campo.

Kike Sola entre ambos clubes

Precisamente la semana ha sido intensa en las oficinas de ambos clubes. Mientras los sorianos cerraban las incorporaciones de Casado y Dani Nieto, los de Bordalás han cubierto carencias con las llegadas de Sergio Mora y Peña. Además, las conversaciones entre ambos clubes parecen estar iniciadas en torno a Kike Sola, delantero getafense y exjugador del Numancia que parece querer volver a tierras sorianas. Hasta el momento no es oficial pero sí se ha especulado con la posible vuelta del jugador vasco a orillas del Duero. Hasta el 31 de enero hay tiempo para cerrar el fichaje.

Histórico

Sorianos y azulones se han enfrentado en nueve ocasiones, cosechando un bagaje favorable a los madrileños, con cuatro victorias, por tres empates y dos derrotas. El último encuentro entre ambos en Los Pajaritos data de la temporada 2008/09 y se disputó en una situación bien diferente. Ambos clubes estaban en Primera División. Los sorianos ganarían por dos goles a cero merced a los tantos de Barkero y Aranda. El Getafe tuvo que disputar casi todo el partido con un jugador menos por la expulsión tempranera de Abbondanzieri. Sin embargo, ha llovido mucho desde entonces. El encuentro de la primera vuelta, disputado en el Coliseo Alfonso Pérez, concluyó con empate a cero. La última victoria getafense, también en la temporada 2008/09, mandó al Numancia a Segunda División a falta de una jornada para concluir la Liga.

Posibles onces