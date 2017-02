Nàstic - Numancia: Oportunidades opuestas

Google Plus

Partido trascendental el de este sábado para ambos equipos, una auténtica final que puede marcar el futuro del resto de la temporada. Por parte del Nàstic, tiene otra gran oportunidad de lograr una victoria para reengancharse al tren de la salvación y el Numancia buscará tres puntos en casa del colista que le dejen más cerca de la promoción de ascenso a primera.

El Nàstic suma ya tres partidos sin ganar desde que lo hiciera en Lugo, dos en casa que acabaron en empate y una derrota a domicilio en casa del líder, no obstante, las sensaciones que transmite el equipo son muy positivas y dan síntomas de poder luchar por mantenerse en la categoría.

Por su parte el Numancia llega en el mejor momento de la temporada, tres victorias consecutivas y cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. Esa racha de resultados ha hecho que el conjunto soriano pasase de luchar por la permanencia a pelear por la promoción.

Nueva oportunidad en casa.

El Nàstic afronta este encuentro como una nueva oportunidad para poder reengancharse al tren de la salvación, una oportunidad que ya desaprovechó la pasada jornada cediendo un empate ante el Alcorcón, aunque el equipo granota mereció algo más que un solo punto.

En el pasado encuentro el Nàstic se adelantaba en el marcador, pero poco después, el equipo dirigido por Merino cedería el empate, un empate que iba a ser el marcador definitivo.

Y es que ahí está el problema, el conjunto granota es muy débil en casa, no ganan en su feudo desde el 25 de noviembre del año pasado, cuando lograron imponerse por la mínima al Cádiz. Desde entonces, se han jugado cinco partidos en el Nou Estadi, cuatro de liga (una derrota por la mínima frente al Rayo y tres empates frente al Tenerife, Huesca y Alcorcón) y uno de copa (el de dieciseisavos contra el Alavés) y el equipo no sabe lo que es ganar de local desde entonces. Un grave problema que Merino tratará de solucionar frente al Numancia.

Para el partido, Merino podrá contar con todos sus hombres a excepción de Gerard Valentín, que es baja hasta final de mes. También podría ser baja Bruno Perone, que se ha lesionado en el entrenamiento de este viernes y habrá que estar pendientes a su evolución.

Por su parte Mossa afirmó en rueda de prensa que aunque el equipo está jugando muy bien, lo importante eran las victorias, algo que no llega y no las sensaciones: "Lo importante son las victorias, no las sensaciones".

Objetivo play off.

El Numancia llega a este partido con el play off entre ceja y ceja. Actualmente, la sexta plaza (en posesión del Oviedo con 38 puntos) se encuentra a dos puntos, y de lograr una victoria, el Numancia podría dormir en play off más de un año después (desde septiembre de 2015).

Para ello el conjunto soriano apela a la buena racha en la que se encuentra actualmente el Numancia. Tres victorias consecutivas y cuatro triunfos en los últimos cinco partidos dicen que el Numancia es el equipo en el que mejor forma se encuentra actualmente, por delante de equipos punteros como el Levante o el Girona.

Y es que parte de esa buena racha se ha demostrado a domicilio. Hasta el 14 de enero, el Numancia no conocía la victoria fuera de casa. No obstante, en los últimos tres partidos como visitante, el Numancia ha logrado 6 puntos de 9, es decir, dos victorias en tres partidos.

En el pasado encuentro, el Numancia fue muy superior al Reus, donde venció por la mínima, un resultado que pudo ser mucho más abultado de no ser por el meta Edgar, que realizó un auténtico partidazo.

Jagoba Arrasate no podrá contar con Luis Valcarce, que tras operarse hace dos semanas, se perderá todo lo que queda de temporada. Sigue siendo duda Manu Del Moral, que no se sabe si está recuperado del todo ni si entrará en la convocatoria.

En rueda de prensa, Carlos Gutiérrez apeló a la tranquilidad y a no dejarse llevar por la euforia. "Aunque llevemos una racha muy positiva hay que ir paso a paso". Del rival, el Nàstic, opinó que pese a ser colista, no se fía de ellos, ya que están jugando muy bien.

Clasificación.

El Numancia se encuentra actualmente en la octava posición con 36 puntos. A dos de la promoción y nueve por encima del descenso.

Por su parte, el Nàstic es el colista de segunda con 23 puntos a cinco de la salvación que obstenta UCAM Murcia.

8.º CD Numancia 36 puntos 22º Nàstic de Tarragona 23 puntos

Igualdad máxima.

Numancia y Nàstic se han enfrentado en 16 ocasiones. El balance total es de cinco victorias del Numancia y seis del Nàstic (siendo una de ellas en la prórroga).

Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones, una en copa que se decidió en el tiempo extra y otra en liga. Ambos encuentros acabaron en 1-0 con diferentes vencedores.

El año pasado el Nàstic rescataba un punto de Los Pajaritos tras un penalti en el último minuto, en la vuelta, el Nàstic se imponía al Numancia tras un 1-0 muy ajustado.

