Previa CD Numancia - Cádiz CF: Los amarillos visitan Los Pajaritos en pleno Carnaval

Menos de veinticuatro horas para que comience este apasionante Numancia-Cádiz, donde ambos equipos buscarán una victoria que afiance sus aspiraciones de cara al tramo final de la temporada. Los gaditanos vienen de empatar a cero en casa frente al Reus, un resultado que supo a poco. Por su parte, los de Arrasate quieren volver a la senda de la victoria tras su traspiés en casa del colista Nástic la jornada pasada, donde cayeron por dos goles a cero.

Solidez local

Los rojillos se han mostrado muy fuertes en Los Pajaritos esta temporada, especialmente en las últimas siete ocasiones donde no han perdido y han sumado un total de 17 puntos, de 21 posibles. Reus, Getafe, Mallorca, Almería y Valladolid se han ido de vacío mientras que solo el Huesca y el Elche han podido rascar un empate. Hay una máxima no escrita en el fútbol que advierte del peligro de las rachas, pues siempre acaban, y a eso se agarran los gaditanos.

Con Manu del Moral y sin Ripa

El conjunto soriano recuperará a Manu del Moral tras varias semanas de baja, aunque no parece que esté para salir de inicio. Su vuelta hace respirar a la afición soriana, y es que el killer rojillo es el máximo goleador del equipo con nueve tantos, pese a haber estado lesionado en varios encuentros. Sin embargo, Jagoba Arrasate deberá suplir la baja de Ripa, que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps de su pierna izquierda, algo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes. Casado entrará en su lugar, para demostrar su valía y ganarse un puesto en el once. No parece que Jagoba Arrasate varíe mucho su once inicial, aunque sí que podrá entrar Unai Medina en el lateral derecho, algo que se ha repetido en los partidos de local.

El técnico vasco ha insistido en la importancia de buscar "su mejor versión" para poder ganarle al Cádiz.

Todos disponibles

Por su parte, los gaditanos tendrán a todos los jugadores disponibles para este partido. Álvaro Cervera ha destacado la dificultad de ganarle a este Numancia, un equipo que "juega en campo contrario" y que le pondrá las cosas muy difíciles el domingo. El Cádiz no gana desde el 7 de enero fuera, cuando se impuso por 2-3 en el Martínez Valero ante el Elche. Su último desplazamiento se saldó con derrota en Getafe.

Claro color amarillo en las estadísticas

Si echamos un ojo al histórico de enfrentamientos entre ambos conjuntos, los gaditanos se llevan los buenos resultados. De los diez enfrentamientos que ha habido entre ambos, seis se han saldado con victorias cadistas por dos sorianas. Otros dos encuentros concluyeron en empate. La última victoria rojilla data del año 2007, cuando el Numancia ganó por 1-0 con un gol postrero de, quién lo iba a decir, Julio Álvarez, el actual capitán de los locales. Fue al año siguiente cuando los amarillos se llevaron los tres puntos de Los Pajaritos por 0-1. El último enfrentamiento en tierras sorianas se saldó con 1-3 a favor de los andaluces. Fue en el año 2010 y Mariano Toedtli, Nano González y Enrique Ortiz se encargaron de hacer los tantos de la victoria amarilla.

Otra vez González Fuertes

Otro de los atractivos del encuentro estarán en el colegiado. González Fuertes, del comité asturiano volverá a cruzarse en el camino de los jugadores del Numancia. Un árbitro que siempre ha alimentado la polémica en los encuentros rojillos. Pese a todo, las estadísticas no son malas para los locales, que han conseguido cuatro victorias con él, por tres empates y dos derrotas bajo su silbato.

Posibles onces iniciales