El Zaragoza pasa por encima del Numancia

Numancia: Aitor Fernández, Pedraza (Capilla, minuto 62), Manu (Kike Sola, minuto 75), Julio Álvarez, Dani Calvo, C. Gutiérrez, Medina, Ruiz de Galarreta, Pablo Valcarce (Dani Nieto, minuto 62), Marc Mateu y Orfila

Zaragoza : Saja, Fran, Cabrera, Cani, Ángel, Javi Ros (Jesús Valentín, minuto 83), Manu Lanzarote (Dongou, minuto 73), Marcelo Silva, Xumetra (Edu García, minuto 67), José Enrique y Zapater

El Zaragoza se llevó el Derbi del Moncayo con solvencia frente a un timorato Numancia que no pudo cortar la racha negativa de derrotas. Ya son tres las veces consecutivas que lleva sin puntuar el conjunto de Jagoba Arrasate que se ve abocado a esa “tierra de nadie” que tan poco gusta a la afición en Soria. Ángel, Javi Ros y Marcelo Silva fueron los autores de los goles maños.

Inicio igualado

El partido comenzó equilibrado, con el clásico respeto entre ambos rivales y sin ocasiones claras. La Romareda aguardaba nerviosa, y eso se palpaba en cada fallo local, acompañado de silbidos desde la grada. Dentro de este orden, el Zaragoza intentaba crear peligro con internadas de Xumetra y Ángel. Sin embargo, la zaga soriana parecía tenerlo todo bajo control. Dani Calvo se cruzó de manera soberbia ante Ángel para evitar el primero de la tarde. Se pidió penalti en la grada pero el corte fue limpio.

Mientras tanto, el Numancia usaba el arma de la que mejor sabe hacer gala, el balón parado. Julio Álvarez colgaba balones en faltas laterales y córners que no llegaban a buen fin. La primera clara llegó en el 14’. Ángel tuvo un mano a mano con Aitor Fernández que no supo convertir. Poco después, Marc Mateu respondía con un disparo desde la frontal del área que se marchaba desviado por el lateral de la portería defendida por Saja. Manu del Moral tuvo la más clara para los sorianos en el minuto 25, pero su remate de cabeza era despejado por Saja y Pablo Valcarce no supo aprovechar el rechace.

Final de la primera parte maño

Ángel volvía a probar a Aitor Fernández. El delantero maño, el más activo en el primer tiempo ponía un centro-chut que era atajado por el meta visitante. En esto llegó el gol del Zaragoza. Ángel por banda izquierda servía a Javi Ros el 1-0 en el minuto 29. Poco después, Pizarro Gómez se inventaba un penalti a favor de los locales. Orfila tocaba balón pero el colegiado interpretó que hubo falta. Ángel transformaba el 2-0. Con el Zaragoza volcado, el partido pudo terminar de cerrarse si el árbitro llega a señalar una falta clara de Carlos Gutiérrez, que siendo el último defensor lo hubiera mandado a la calle. Sin embargo, el árbitro erró una vez más, confirmando su mala tarde. Así se llegó al descanso.

Sin capacidad de reacción

La segunda parte comenzó con ligero dominio soriano, sin crear ocasiones de peligro. Sin embargo, la primera llegada fue para el Zaragoza. Cani servía a Ángel un balón a la espalda de la zaga soriana que el delantero no supo controlar bien, alargando demasiado el esférico y regalándoselo a Aitor Fernández. Mientras tanto, el Numancia quería y no podía, las escasas combinaciones entre jugadores rojillos acababan con balones perdidos. Ángel tuvo el 3-0 en un balón al segundo palo, pero el delantero no consiguió conectar bien con el esférico y su disparo se marchó alto. Ruiz de Galarreta respondía con un disparo muy tímido que atajaba Saja sin problemas.

Arrasate movía filas. Pablo Valcarce y Marc Pedraza salían para dar entrada a Nieto y Capilla. A continuación sentenciaba el Zaragoza, con gol de Marcelo Silva a la salida de un córner botado por Lanzarote en el área pequeña sin oposición de ningún defensa rojillo. Con el encuentro cerrado, Manu del Moral tuvo el gol a pase de Julio Álvarez. Sin embargo, su disparo lo despejaba a córner la defensa maña. Julio Álvarez lo intentaba con un disparo lejano, pero la fortuna no estaba del lado rojillo y este acababa demasiado alto.

Con el Numancia intentando el gol, el Zaragoza disfrutaba de espacios a la contra para hacer daño a los sorianos. Manu Lanzarote, a pase de Ángel pudo conseguir el cuarto pero su disparo se marchaba alto. Dani Nieto tuvo dos disparos para recortar distancias pero el debutante rojillo no encontró portería. Así se acabaría el encuentro. Con un Zaragoza que se aleja de la zona de descenso con 35 puntos y un Numancia que ve muy lejanas sus opciones de Playoff al quedarse con 36 puntos.