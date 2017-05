Insistencia contra eficacia

El Numancia logró salvar un punto del estadio José Zorrilla gracias a su alta eficacia de cara a gol, ya que apenas disparó tres veces con peligro, y a la mala finalización del Real Valladolid, que lograba crear peligro en numerosas jugadas pero no conseguía finalizar.

Por una parte, un punto que sabe a gloria teniendo en cuenta como fue el desarrollo del partido, pero por la otra, un punto que se queda corto teniendo en cuenta que con el 0-1, el Numancia tenía perfectamente controlado el partido, pero un grave error defensivo le privó de llevarse los tres puntos del José Zorrilla.

Vendaval de ocasiones para el Valladolid

Comenzó el partido con un Numancia que trató de llevar la iniciativa en el juego, y lo consiguió, pero ese dominio apenas duró diez minutos. Lo intentó Marc Mateu al tercer minuto de partido con un centro bajo al que Pablo Valcarce no llegó por milímetros. Tres minutos después lo intentó José Arnaiz con un gran centro desde la banda, pero De Tomás no logró contactar con la pelota.

Tras esta jugada, llegó la única ocasión de peligro del Numancia en la primera mitad, saque de esquina y Unai Medina disparó desde su casa un trallazo que se fue envenenando y que Becerra tuvo que sacar a córner con dificultades.

A partir de entonces, numerosas ocasiones para los blanquivioletas que la segura defensa rojilla supo controlar. Al cuarto de hora de juego, un centro desde la derecha impulsado por Míchel no encontró rematador y Unai Medina despejó sobre la misma línea de gol. No salía el cuadro soriano de su parcela y en el minuto veinte Espinoza le robó la cartera a Medina, avanzó por el carril izquierdo y Ripa salió bien al cruce para enviar el balón a saque de esquina. Instantes después fue José Arnáiz el que probó fortuna con un lanzamiento cruzado que no encontró portería.

Ripa despeja un balón en campo propio. Fuente: LaLiga

El Numancia estaba sufriendo por la banda de Ripa, su línea era un auténtico coladero, por la que el Valladolid creaba constantes jugadas de peligro. Además, el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate se encontró con un bien plantado Valladolid que apenas permitió jugadas al contragolpe.

El asedio pucelano continuaría hasta el tiempo de descanso. Antes del mismo, los de Paco Herrera gozarían de un par de ocasiones claras. Álex Pérez remató fuera un gran balón desde la banda y luego el propio Álex Pérez no logró controlar un balón cuando se había quedado solo ante Aitor Fernández.

Tras esta jugada se llegó al descenso con un Valladolid muy superior a un Numancia desbordado en todas las facetas de juego. Los de Paco Herrera habían generado suficientes ocasiones de peligro para adelantarse pero su falta de puntería lo impidió.

Comenzó el Numancia con otra cara

Empezó el segundo acto en el Zorrilla con un Numancia que salió con otra cara, quizá fuera la misma que la de la primera mitad, pero esta vez el Numancia logró mantener ese dominio. Primero la tuvo Eneko Capilla, que estrelló un balón en el larguero que pudo haber sido el 0-1. Minutos después, Marc Mateu centró desde la banda pero Pablo Valcarce no peinó ese balón por muy poco. También avisó el Valladolid tras el lanzamiento de una falta. Álex Pérez remató al travesaño.

Y tras una gran contra a falta de veinticinco minutos para el final, los de Arrasate lograron adelantarse en el marcador. Balón de Dani Nieto a Marc Mateu, que con una gran arrancada dejó atrás a su defensor y este lograba batir en el uno para uno a Becerra. El Numancia no cedió terreno y no se encerró atrás; no obstante, no encontró ninguna ocasión clara para marcar el segundo y cerrar el partido.

Pero cuando mejor estaban los de Arrasate llegó el empate. Un fallo de concentración que no se podía permitir a esas alturas de partido. Pase de Raúl De Tomás para la carrera de José Arnáiz, que no llega. No obstante, este le lucha el balón a Dani Calvo y logra robarle la cartera y encarar a Aitor Fernández que se había quedado a media salida. En el uno para uno Arnáiz no se puso nervioso y tras un gran regate a Aitor remató a placer el empate.

José Arnáiz celebra su gol del empate. Fuente: LaLiga

Tras este gol a falta de quince minutos el Numancia se quedó muy tocado. Lo que restó de partido fue un monólogo claro a favor del Valladolid. Primero un balón que se paseó por la línea de gol y después un posible penalti sobre Lichnovsky fueron las ocasiones más claras para el conjunto vallisoletano, que mereció más en líneas generales, pero que estuvo a punto de irse de vacío.

En la próxima jornada ambos tendrán un partido muy complicado ante equipos con dinámicas ascendentes. El Valladolid se enfrentará como visitante a un Almería con la moral por las nubes tras salir de descenso y el Numancia se enfrentará en casa a un UCAM que acumula dos victorias consecutivas contra dos equipos de la zona alta (Girona y Tenerife).