Previa Mallorca Numancia. Duelo por la salvación

Mallorca y Numancia se enfrentan este domingo en el Iberostar Estadi en un duelo clave para alejarse de la zona roja de la tabla. Ninguno puede fallar, una derrota condenaría a ambos al infierno y una victoria les daría esperanza para continuar un año más en la división de plata del fútbol español.

En caso del Mallorca, los tres puntos le podrían servir para salir del descenso, en caso de lo contrario, estaría practicamente cerrando su descenso a Segunda B. Por su parte, el Numancia se encuentra cinco puntos por encima del descenso. Con tres puntos alcanzarían la salvación (que podría ser matemática si no ganan ni Elche ni Nàstic), en cambio, con una derrota se meterían de pleno en la lucha por la salvación.

Fallar está prohibido

El Mallorca llega al encuentro con la moral por las nubes tras vencer en tres de los últimos cuatro partidos disputados. Y más después de ganar al Almería, un equipo que se jugaba la vida en ese partido. Por lo tanto, una victoria significaría proseguir con la mejor racha de toda la temporada, una racha que le podría sacar del descenso 15 jornadas después.

Para que el equipo insular pueda salir de las últimas cuatro posiciones de la tabla tiene que vencer el domingo y esperar resultados favorables en otros campos. Concretamente que en caso de que el Elche gane, el Mallorca necesitaría que el Nàstic no venciese en su partido y el Alcorcón pierda en casa. En cambio, si el Elche empatara o perdiera su partido, los isleños “solo” necesitarían que ni Alcorcón ni Nàstic ganaran este domingo.

Un solitario gol de Brandon daba la victoria al Mallorca en el pasado encuentro. Fuente:LaLiga

Una lotería que se antoja complicada para esta jornada. Por ello, los tres partidos que le quedan a los bermellones son una auténtica final, una final que comienza este domingo ante el Numancia, en el duelo posiblemente más importante de toda la temporada.

Desde las oficinas, son sabedores de la trascendencia del encuentro, y por eso, han decidido repartir entradas a los abonados (concretamente dos para cada abonado) para convertir el Iberostar Estadi en una auténtica olla a presión.

Sergi Barjuán ha dejado en la grada para la ocasión a los siguientes jugadores: Raillo, Oriol, Company, Salomao y Juan Dominguez. Tampoco estará el goleador Óscar Díaz, que no podrá enfrentarse a sus ex-compañeros.

Arreglar el lío cuanto antes

El Numancia viaja a Mallorca con la intención de ganar para conseguir tres puntos que le den la salvación. Una salvación que se les ha puesto muy cuesta arriba tras sus dos últimas derrotas consecutivas.

Y es que al Numancia le gusta eso de complicarse la vida, si el año pasado le dio por ser “el equipo de las remontadas”, este año no será menos y se han comprometido a dar emoción a su afición hasta el final. Eso sí, en la lucha por evitar el descenso no por el play off.

Cuando todo parecía indicar hace dos semanas tras la victoria contra el UCAM que la salvación con 48 puntos y a falta de disputarse cinco encuentros estaba cerrada, un bajón en estos dos encuentros ha instalado la incertidumbre en Soria. Por ello son posiblemente los tres puntos más importantes de la temporada, tres puntos que le darán la salvación matemática si gana el Alcorcón y no ganan ni Elche ni Nàstic. Si los alfareros empataran o perdieran, el Numancia estaría matematicamente salvado.

El Lugo lograba los tres puntos de Los Pajaritos. Fuente: LaLiga

Para la ocasión, Arrasate no podrá contar con los de siempre, Luis Valcarce, Jairo y Manu Del Moral. Tampoco entra en la lista ni Julio Álvarez, no recuperado al 100%, ni Carlos Gutiérrez. Su sustituto será bajo sorpresa Pedro Orfila.

Actualidad rojilla, pasado berbellón

Mallorca y Numancia se han enfrentado hasta en 15 ocasiones con un balance bastante favorable al Mallorca que acumula 8 victorias por solamente 3 del Numancia. 4 empates completan la estadística.

No obstante, los últimos resultados han sido favorables para el Numancia. En la ida, los sorianos superaban facilmente a un Mallorca mermado por las bajas en el medio del campo y por la expulsión de Brandon en el descanso.

El Numancia lograba vencer en la ida. Fuente: LaLiga

El año pasado, en unos Pajaritos que inaguraba calefacción, el Numancia vencía 2-0. En el Iberostar ambos equipos firmaban las tablas sin goles.

Sagués Oscoz arbitrará el encuentro

El colegiado vasco afronta su quinta campaña en Segunda División tras muchos años en la división de bronce. Esta temporada ha arbitrado al Numancia en dos ocasiones: la primera en Copa del Rey ante el Nàstic de Tarragona y la segunda el liga ante el Sevilla Atlético.

Al Mallorca por su parte solo le ha arbitrado una vez, en el partido de liga que les enfrentaba al Mirandés y que acabó dos a cero para los locales

Alineaciones