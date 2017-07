El Numancia sigue activo en el mercado

Google Plus

Markel en un partido con el Bilbao Athletic. Fuente: LaLiga

Semana ajetreada en las oficinas del Numancia. Dos nuevos fichajes fueron anunciados ayer, que sumados a los del martes y miércoles, hacen cuatro nuevas incorporaciones esta semana. Esta vez se tratan de dos cesiones, la de Pere Milla por parte del Éibar y la de Markel Etxebarría cortesía del Athletic.

Con estas dos nuevas incorporaciones ya son siete los fichajes en el actual mercado, uno de los equipos que más está fichando por detrás de Granada y Zaragoza e igualado con Alcorcón y Córdoba.

No obstante, tras las numerosas llegadas de estos días, ahora tocan las salidas, especialmente la de Íñigo Ruíz De Galarreta, mejor jugador esta temporada que recalará en el Barça B en los próximos días, dejando 800.000€ en las arcas del club soriano.

Pere Milla,nuevo refuerzo ofensivo

Era un secreto a voces desde el lunes, cuando saltó la noticia. El Éibar y el Numancia negociaban las condiciones de la cesión de Pere Milla al conjunto rojillo y ayer por la mañana la operación parecía ya resuelta. Apenas 10 horas después, la noticia se hizo oficial.

El Numancia superó en las negociaciones al CD Lugo, también interesado en el fichaje del catalán petición expresa de Francisco, diversas informaciones apuntan que el club lucense preguntó por él, pero las negociaciones entre Numancia y Éibar estaban ya muy avanzadas.

Pere Milla jugó la pasada campaña en el UCAM Murcia donde al principio no contó con demasiados minutos, no obstante, al paso de las jornadas y sobre todo al final, empezó a ser un fijo en once para Francisco, realizando partidos estratosféricos, como el que hizo en Girona, un gol y una asistencia le bastaron para ser el mejor jugador de la jornada.

En total, ha disputado 16 partidos esta temporada, 11 de ellos como titular. Anotó un gol y regaló otro. En segunda B sus estadísticas mejoran, con el Logroñés hace dos años jugó 36 partidos y anotó 18 goles.

Pere Milla durante su etapa en Logroño. Fuente: UCAM CF

Pere Milla es un delantero polivalente que puede jugar en la posición de los extremos o detrás del delantero centro, posición similar a la de Julio Álvarez, lesionado hasta final de año como muy tarde tras pasar por quirófano.

Markel da competencia a Unai Medina

Otro rumor se hizo oficial en la tarde del jueves, esta vez el de Markel Etxebarría. El Numancia preguntó por Markel el pasado sábado y el Athletic no vio con malos ojos la cesión al conjunto soriano.

Con este fichaje la banda derecha queda cubierta, en dicha banda veremos una bonita batalla por la titularidad. Unai Medina recaló hace dos años procedente del Alavés en la entidad soriana, a la par que Jagoba Arrasate, desde entonces ha sido un titular indiscutible en los onces del preparador vasco, no obstante, su mal final de temporada puso en entredicho su hegemonía en la banda derecha.

Markel llega procedente del Athletic, el año pasado jugó cedido en el Real Valladolid, donde apenas tuvo oportunidades de triunfar ya que Javi Moyano fue titular la mayor parte de la temporada. Jugó cinco partidos en liga (solamente uno como titular) y cuatro en copa.

Markel jugó en Segunda con el Bilbao Athletic. Fuente: Athletic Club

El jugador vasco llega al Numancia en calidad de cedido hasta final de temporada, con este ya son 7 los fichajes por parte de la entidad soriana y todas las incorporaciones son Sub-24: Higinio (23), Guillermo (24), Grego Sierra (24), Gaizka Campos (20), Pablo Larrea (23) y los nuevos Pere Milla (24) y Markel Etxeberría (22)

Las oficinas siguen moviéndose

A pesar de estas dos incorporaciones, a César Palacios le queda mucho trabajo por delante y la prioridad parece el fichaje de un central de garantías con experiencia. Dos nombres sonaban con intensidad pero a lo largo del paso de los días estos planes empezaron a ser más utópicos que otra cosa.

El primero era Kiko Olivas, no obstante su fichaje por el Real Valladolid parece ya cerrado aunque todavía no hay nada oficial. El otro nombre era Vujadinovic, central de Osasuna que queda libre con experiencia en primera división. El contra es la alta ficha que exige el jugador y que ha hecho alejarse a competidores como el Zaragoza.

Vujadinovic sonó para la defensa rojilla. Fuente: LaLiga

Y aún hay que solucionar la salida de Galarreta. El vasco salvo sorpresa con mayúsculas pondrá rumbo a Barcelona en los próximos días ya que el fichaje parece casi cerrado. El Numancia sigue remitiéndose a la claúsula.