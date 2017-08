Previa Rayo Vallecano - CD Numancia : a por la segunda victoria consecutiva

Con igualada a tres se saldó el partido de la pasada temporada. Imagen: La Liga

No hay descanso. Esto no para. El fútbol sigue. Numancia y Rayo se enfrentan en la segunda jornada sin casi tiempo para haber saboreado sus respectivas victorias en la primera jornada. Los madrileños se impusieron al Oviedo por 2-3 mientras que los de Jagoba Arrasate hicieron lo propio con el Huesca por 1-0 en Los Pajaritos.

En los sorianos el partido viene marcado por la lesión de Carlos Gutiérrez. El central rojillo estará de baja unas seis semanas debido al ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Dicha lesión se produjo en el partido de inauguración del campeonato liguero, el pasado sábado en Los Pajaritos, tras una dura entrada de un jugador visitante. Ante este contratiempo Jagoba Arrasate tendrá que decidir entre Escassi o Elgezábal como sustitutos.

Recambio para Carlos Gutiérrez

Frente al Huesca optó por introducir al mediocentro catalán como central, dada su polivalencia. Sin embargo, en esta ocasión no contaba con Elgezábal puesto que no fue convocado, por lo que frente al Rayo Vallecano seguramente opte por el vasco. El resto de la alineación será similar a la presentada frente a los oscenses con la salvedad de Ripa, que será duda hasta última hora, haciendo bueno el dicho de que lo que funciona no se toca. Aitor Fernández ocupará el puesto bajo los palos; Unai Medina, Elgezábal, Dani Calvo y Ripa serán los integrantes de la zaga rojilla; Diamanká e Íñigo Pérez formarán doble pivote, con Marc Mateu por la izquierda y Pablo Valcarce por la derecha; Pere Milla y Manu del Moral serán las referencias arriba. El atacante catalán buscará su segundo gol consecutivo mientras que el artillero jienense resarcirse de sus fallos de cara a portería del último encuentro. Otro de los atractivos del encuentro será comprobar cómo se desenvuelve Diamanká en el mediocentro rojillo tras su gran papel el pasado sábado frente al Huesca. El jugador senegalés aspira a ser un fijo en el once de Jagoba Arrasate.

Efecto Míchel

Por su parte, los madrileños llegan con la moral por las nubes tras su victoria en un campo tan difícil como es el Carlos Tartiere. Parece que el 'toque' de Míchel en el banquillo vallecano ha sentado bien y tras conseguir la salvación en la pasada temporada se ha comenzado con una victoria la presente campaña. Amaya, Embarba y Aguirre fueron los autores de los goles y continuarán en el once titular así como el resto de efectivos que comenzaron en tierras asturianas. El entrenador local ha indicado que "el objetivo es ganar todos los partidos ser fuertes en casa" para lo que habrá que "ganar al Numancia", un club que "sabe a lo que juega". El míster ha recuperado esta semana a Javi Guerra y el "Chori" Domínguez en los entrenamientos aunque parece que no estarán disponibles para el encuentro del sábado.

Precedentes goleadores

Los partidos entre el Rayo y el Numancia en Vallecas son sinónimo de goles. El último encuentro entre ambos se saldó con empate a tres. Los rojillos se adelantaron merced a un gol de Manu del Moral que fue contestado con un tanto de Amaya. Marc Mateu y Julio Álvarez pusieron otra vez por delante al Numancia. Sin embargo, el empuje vallecano tuvo su premio con el tanto final de Ebert, que puso el empate en el marcador en un encuentro que de haber durado unos minutos más habría acabado decantado para los locales, volcados en ataque. El 3-2 y el 4-1 que el Rayo endosó al Numancia en el año 2010 y 2009 respectivamente son otras muestras del potencial goleador de estos encuentros. En el cómputo global, el Rayo ha ganado en cinco ocasiones, por cuatro empates y cuatro victorias rojillas.

Posibles onces