Arrasate: "Si el otro día ganamos al Granada iríamos primeros y por perder estamos fuera del playoff

Jagoba Arrasate disputará su partido 101 al frente del Numancia. Imagen: La Liga

El Club Deportivo Numancia visitará el Nuevo Arcángel mañana tras la victoria frente al Málaga. Al respecto, Jagoba Arrasate ha indicado que "hay poco tiempo para disfrutar y para lamentarse también. Jugamos fuera de casa, necesitamos una victoria fuera de casa y para eso necesitamos hacer un buen partido".

Altas y bajas

El míster rojillo recuperará a Diamanká tras cumplir sus cuatro partidos de sanción. En cuanto a las bajas, Arrasate ha señalado que tiene que "descartar a uno más" puesto que bajas son "Markel, Grego, Unai y Julio". Al ser preguntado por quién ocupará el lateral derecho, el míster no ha mostrado sus cartas si bien ha apuntado que mañana tomarán la decisión "en cuanto a la posición de lateral derecho no hemos tomado una decisión todavía, hay diferentes alternativas y veremos mañana lo que haremos. Podemos retrasar a un extremo, que juegue un central en la derecha, todavía no hemos tomado la decisión pero tampoco le damos demasiada importancia, tenemos que hacer muchas más cosas bien para tener opciones de ganar".

Una opción pasa por Nacho Sánchez, que "está habituado a jugar ahí, sería un lateral ofensivo, entre hoy y mañana tomaremos la decisión". Y otra por tres centrales.

Partido vital

El entrenador numantino ha querido advertir de la importancia del encuentro del domingo ya que "es refrendar la semana con otro buen resultado pero lo que nos importa es la Liga y todo lo que sea ganar nos mantendrá ahí arriba y queremos estar mínimo donde estamos que no es fácil".

Equipo peligroso

Pese a su mala posición clasificatoria el Córdoba es para el entrenador vasco "un equipo muy bien organizado, corto y bien trabajado. La de Oviedo fue una derrota engañosa porque hicieron un buen trabajo. Nos centramos más en nosotros, creo que fuera de casa hemos hecho diferentes cosas, buenas y malas, y nos preocupa lo nuestro".

Ambición para llevarse los tres puntos

El Numancia buscará la victoria desde el primer minuto, "tenemos que ser ambiciosos y para ganar tienes que creer primero e ir a por la victoria y luego igual no te da. Pero es verdad que haciendo un partido con solo defender y estar en tu campo es muy difícil y en ese aspecto tenemos que dar ese campo" ha indicado Arrasate. Para concluir, el entrenador rojillo ha resaltado la importancia de los puntos por encima de las posiciones, "si el otro día ganamos al Granada iríamos primeros y ahora por perder estamos fuera del Playoff".