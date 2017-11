Manu del Moral vale tres puntos

La victoria en Liga volvió a Los Pajaritos. El Numancia venció 1-0 al Alcorcón gracias a un gol de Manu del Moral, que ya suma tres esta temporada, situándose en las mismas cifras que Pere Milla y Guillermo. El Alcorcón buscó el empate con insistencia pero pagó su mala puntería y los aciertos de Aitor Fernández. El equipo de Jagoba Arrasate suma así su séptima victoria de la temporada en Los Pajaritos, contando la que consiguió en Copa frente al Málaga, convirtiéndose en el equipo más fiable de la categoría.

Dominio estéril para comenzar

El Numancia salió a por el partido desde el primer minuto. Sin embargo, los de Jagoba Arrasate no consiguieron llegar con claridad a la portería defendida por Casto hasta entrado el segundo tiempo. La primera parte no dio lugar a disparos entre los tres palos, en un encuentro que no fue precisamente bonito para el espectador. La ocasión más clara de los primeros 45 minutos llegó gracias a una jugada personal de Manu del Moral, que tras tirarle un caño a su par, puso el centro en el corazón del área para que un defensa visitante lo desviara muy cerca de su propia portería, provocando el 'uy' en la grada. El resto de la primera parte tuvo poco que destacar a excepción de un gol anulado a Pere Milla por fuera de juego. La acción no fue protestada por ningún jugador local.

Acoso a la portería de Casto

La segunda parte fue bien diferente. El Numancia se propuso conseguir pronto el gol de la victoria y suyas fueron las mejores internadas. Íñigo Pérez tuvo la primera con un disparo de falta al borde del área que se marchó alto por muy poco. El gol llegaría poco después, en una salida de balón de los visitantes muy bien presionada por el Numancia. Laure intentaba sacar el balón jugado pero Marc Mateu y Pablo Valcarce robaron el balón para que este último, tras darse media vuelta filtrara un excelente pase a Manu del Moral. El delantero jienense no perdonó ante la salida de Casto y cruzó el balón perfectamente para llevar el delirio a la grada. Los jugadores del Alcorcón protestaron una posible falta de Marc Mateu en dicha acción pero Ais Reig no lo consideró así.

Con el gol, el Alcorcón se vio obligado a irse arriba y arriesgar para intentar sacar algo positivo de Los Pajaritos. Esto provocaría que el Numancia sufriera en el medio del campo pero también que tuviera más ocasiones a la contra. Arrasate dio entrada a Larrea para ganar contención en la zona medular. La ocasión más clara de los alfareros llegó en botas de Jonathan Pereira. El delantero recibió dentro del área, de espaldas a la portería, y se giró perfectamente para rematar. Sin embargo, la estirada de Aitor Fernández, de manual, evitó el empate de los madrileños. El portero rojillo lleva encajados únicamente cuatro goles en los siete encuentros como local.

Contraataques para sentenciar

Por su parte, el Numancia tendría ocasiones a la contra. Marc Mateu, en una internada por la izquierda tuvo el gol pero primero Casto, y luego un defensa a disparo de Pablo Valcarce, rechazaron el esférico. Guillermo también tuvo la sentencia pero Casto salvó sus dos oportunidades. Con la victoria, el Numancia se sitúa temporalmente cuarto con 22 puntos, a uno del líder Lugo, equipo al que visitará el próximo domingo a las seis de la tarde. Los alfareros se quedan en mitad de tabla con 15 puntos, a tres de la zona de peligro y a cinco de los Playoff. La próxima semana recibirán al Lorca en el Municipal de Santo Domingo.