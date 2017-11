Manu del Moral da al Numancia la primera victoria como visitante

Google Plus

El Club Deportivo Numancia sumó su primera victoria como visitante de la temporada ante el Lugo en un encuentro muy igualado donde el acierto goleador de Manu del Moral decidió. Sobresaliente la actuación de Aitor Fernández que puso el cerrojo a la portería visitante para llevar, así, los tres puntos a Soria. El Lugo no estuvo fino de cara a portería pero tuvo ocasiones para empatar.

Inicio lucense

El partido comenzó vibrante, con un ritmo muy alto impuesto por los locales, dispuestos a sumar una nueva victoria que les aupara al liderato de la Liga 123. Las bajas de Campillo e Iriome no parecían minar el potencial del equipo gallego que tuvo en un cabezazo de Polaco la primera ocasión del encuentro. El centro medido desde banda izquierda era rematado por la testa del delantero local pero este se marchó fuera. Azeez también lo intentó de cabeza tras un centro de Fede Vico pero no conseguían mover el marcador. En estas llegó una de las jugadas polémicas, protagonizada por una posible mano de Ripa en el área soriana. No lo vio así el colegiado para enfado de la parroquia local.

El Numancia, que había empezado timorato, se puso por delante merced a un jugadón de Manu del Moral. El delantero jienense recibía un pase de Pere Milla a cuarenta metros de la portería, y ligeramente adelantado con lo que la jugada debió ser anulada, para iniciar una cabalgada hacia la meta del Lugo. Tras irse por velocidad entre dos defensas batía por bajo a Juan Carlos para desesperación de la afición gallega. Era el tercer gol consecutivo del delantero rojillo, que suma cuatro en Liga.

Con el 0-1 el Lugo asumió riesgos en defensa para intentar igualar el encuentro. Esto favorecería al Numancia, que con transiciones rápidas se veía capaz de llegar con facilidad a la meta rival. La más clara de la primera parte llegó tras una jugada de Marc Mateu que Pere Milla remató ligeramente desviado. Con este resultado se llegaría al descanso.

Asedio local

La segunda parte comenzaría como lo hizo la primera, con claro dominio gallego. Polaco tuvo el empate en un balón en el segundo palo. El delantero local controló perfectamente con el pecho pero asistió impotente a una de las paradas de la jornada protagonizada por Aitor Fernández. El balón golpeó en el costado del guardameta rojillo para enviar a córner lo que podría haber sido el empate. Entre tanto, Albarracín y Sergio Díaz tenían que abandonar el terreno de juego lesionados, con lo que el Lugo perdía dos permutas para intentar conseguir la igualada.

El Numancia se iba a centrar en defender para aprovechar los espacios que dejaban los gallegos atrás. La mejor oportunidad soriana llegó en un balón largo que Pablo Valcarce no supo aprovechar. El '20' rojillo remataba desviado cuando se plantaba solo delante de Juan Carlos. El Lugo seguía esperanzado en busca del empate pero el equipo de Jagoba Arrasate supo aguantar y defenderse durante el resto del encuentro. Ripa salvó bajo palos una ocasión lucense con Aitor Fernández ya batido. Era Mario Barco quien disparaba pero se topaba con la buena actuación del defensa, hoy capitán, numantino. El resto del encuentro fueron acometidas lucenses que se perdían por línea de fondo o se encontraban con un inconmensurable Aitor Fernández, héroe soriano hoy.

Con el 0-1, el Numancia se sitúa con 25 puntos en los puestos de Playoff, superando al Lugo que se queda con 23. La próxima jornada enfrentará al Lugo frente al Lorca mientras que el Numancia recibirá al Gimnástic en casa. Los hombres de Jagoba Arrasate ponen fin a una racha de varios meses sin ganar como visitantes.