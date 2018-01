Jagoba Arrasate: "En cuanto a lo que es la cabeza y el ánimo no nos van a ganar"

Jagoba Arrasate da indicaciones en un partido. Imagen: La Liga

Jagoba Arrasate ha comparecido en rueda de prensa hoy miércoles en la previa del encuentro que disputará su equipo frente al Real Madrid. Al ser preguntado por una entrevista en la que recordó que había ganado al Real Madrid como entrenador cuando militaba en la Real Sociedad, Arrasate ha querido recordar el contexto en el que se hicieron dichas declaraciones "has cogido solo el titular, porque también he dicho que he salido escaldado" ha indicado. El ambiente festivo será una constante en el encuentro, Los Pajaritos registrará un lleno poco habitual, algo que ha valorado el míster, "va a ser una fiesta y queremos estar a la altura de la fiesta, sabiendo a quien nos vamos a enfrentar y haciendo un buen partido porque solo así vamos a tener opciones de competir contra ellos" ha señalado.

Minimizar la diferencia entre ambos equipos

El entrenador rojillo ha querido reducir la euforia y ha indicado que su intención es "disfrutar compitiendo" ante equipos que son "mejores y más rápidos". Lo que Arrasate ha querido destacar es que quiere "minimizar la diferencia que existe entre ambos equipos". También ha destacado que "se han ganado el derecho a jugar esta ronda de Copa del Rey".

Rotaciones pensando en La Liga

Sobre el equipo que va a sacar mañana, Arrasate ha indicado que "la idea es parecida al resto de la Copa del Rey, sacar un once competitivo mañana sabiendo que hay un partido el domingo", aunque eso "no quiere decir que no estemos pensando en el partido de mañana". Además, al ser preguntado por una posible estrategia diferente se ha mostrado sobrio, indicando que "no se va a hacer nada especial porque venga el Real Madrid".

Aprovechar el momento

Por último, el míster ha querido indicar el buen momento que atraviesa el equipo, "nosotros estamos muy bien a nivel anímico, la temporada está siendo buena en Liga y en Copa y estamos súper ilusionados con el partido de mañana. En cuanto a lo que es la cabeza y el ánimo no nos van a ganar" ha señalado. Por último, ha avanzado las bajas para el encuentro de mañana Julio y Pablo Valcarce. Por su parte, Pere Milla y Unai Medina jugarán de inicio.