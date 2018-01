Jagoba Arrasate: "Queremos ponernos con 38 puntos"

Google Plus

Arrasate en un entrenamiento. Imagen: LaLiga.es

Esto no para. Sin apenas descanso tras el choque frente al Real Madrid del pasado jueves en Copa del Rey, el Numancia viajará mañana a León para cerrar la primera vuelta liguera. Arrasate ha puesto el énfasis en el campeonato de LaLiga 1|2|3, "ahora viene lo más importante para nosotros, vamos a enfrentarnos a un rival que en casa está haciendo las cosas bien" ha indicado, teniendo en cuenta también que "no ha sido una semana fácil porque no hemos podido preparar bien pero ya hay que estar con los cinco sentidos en el encuentro de mañana".

Acabar con victoria la primera vuelta

El Numancia quiere conseguir una victoria para poner el broche de oro a una primera vuelta que según Arrasate "va a ser muy buena pase lo que pase mañana". Aun así, el mister se ha mostrado ambicioso y ha añadido que "no es lo mismo que sea muy buena con 35, 36 o 38 puntos y queremos ponernos con 38 puntos". El Club Deportivo Numancia presentará una alineación que nada tendrá que ver con la que se enfrentó al Madrid, "repetirán un par de jugadores pero prácticamente un equipo nuevo, queremos que mañana la gente que salga tenga las piernas frescas" ha aclarado Arrasate.

Secuelas de la Copa del Rey

El encuentro contra el Real Madrid ha dejado tocado al conjunto rojillo y no solo por el pésimo arbitraje sufrido a cargo de Estrada Fernández, sino en forma de lesión. Luis Valcarce y Ripa serán bajas (la primera de más duración) tras tener que ser sustituidos frente a los blancos. A esto, Arrasate ha comentado que "nos estamos moviendo porque necesitamos un lateral izquierdo".

Los rojillos no dispondrán de un lateral izquierdo puro en su visita a León, con lo que el técnico vasco barajará "varias opciones, sacar de sitio a Marc Mateu o Íñigo Pérez o poner un lateral derecho a pierna cambiada".

Un rival valiente

El mister se ha deshecho en elogios hacia la Cultural Leonesa, "un equipo que tiene una propuesta muy ofensiva, es muy valiente" aunque sea "el equipo que más empata". Además, ha destacado su buen hacer como locales donde han ganado al Huesca y al Osasuna.