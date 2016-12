Suso pide a gritos su oportunidad

Suso, jugador del Milán | Foto: AC Milan

Suso tiene tan sólo 23 años y está apuntando a ser una gran promesa en el mundo del fútbol. El jugador español era poco conocido hasta hace poco, pero cada vez se va abriendo un hueco entre la prensa e incluso los grandes clubes, ganándose sólo buenas palabras. La sorprendente actitud del extremo ha hecho que se le ponga algún que otro mote, como el pequeño Robben o el “jilguero”, debido a su gran agilidad y velocidad.

El gaditano ya ha jugado en algunas de las categorías inferiores de la Selección Española (sub-17, sub-19 y sub-20), formando parte del equipo que ganó el Campeonato Europeo de la UEFA sub-19 en Estonia en el 2012. Suso ahora sólo se centra en seguir consiguiendo méritos, esperando la llamada de Lopetegui para jugar en la absoluta.

MÉRITOS PARA EL BILLETE CON LA ROJA

Nada más llegar a Milán, no tuvo fácil su adaptación al equipo por falta de oportunidades. Su entrenador, Mihajlovic, no contaba con el extremo español, al que no daba minutos, y acabó mandándole a Genoa en el pasado enero. Con esta oportunidad, cambiaron todas sus expectativas. Suso se ganó su continuidad como titular, demostrando su gran técnica, y acabó entrando en los planes del Milán con la llegada del técnico Montella, que supo ver en él lo que no vio el anterior entrenador.

En esta temporada, Suso ha disputado 17 partidos con el equipo italiano, de los cuales en 16 ha sido titular. El jugador ha anotado cinco goles y ha realizado seis asistencias, aprovechando al máximo los minutos jugados.

Su exhibición ante el Inter de Milán, en el derbi, dejó sin palabras a todos los espectadores. A pesar de que el encuentro terminó con un empate en el marcador, Suso demostró su calidad y su increíble zurda difícil de frenar, siendo autor de dos golazos.

Sin embargo, esto no sólo queda en un partido. El jugador está aprovechando todos los minutos que le ofrece su técnico, agrandando cada vez más sus números con la idea de llamar la atención necesaria de Lopetegui para ganarse su tan ansiado billete con la Roja.