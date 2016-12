Anuario VAVEL Selección Española 2016: Sergio Ramos, año para mejorar a nivel individual

Foto: José María Colomo - VAVEL

El nivel de Sergio Ramos en la temporada 15/16 ha estado por debajo de lo que se esperaba. Después de ofrecer una grandiosa imagen hace dos temporadas, en el Mundial de 2014 disputado en Brasil comenzó la cuesta abajo para Sergio Ramos. Héroe en la décima del Real Madrid se esperaba que el camero fuese un pilar en dicha competición internacional. No fue así y en el año 2016 tampoco.

Fracaso en la Eurocopa

Pisaba el césped como capitán y su labor en esta funcion es pletórica. Sin embargo, no tuvo sus mejores días en Francia. Muy lejos del nivel de las anteriores competiciones, exceptuando el Mundial de Brasil. Sergio Ramos estaba lento, fallaba en pases claros, en resumen, no estaba concentrado. Venía de ganar su segunda Champions League y aunque tampoco fue su mejor partido, se esperaba que le moral le hiciese crecer dentro del verde. No pudo llegar más de los octavos de final, depués de perder el primer puesto del grupo ante Croacia, donde la zaga española, no estuvo muy acertada.

Triplete en 2016 con el Real Madrid

Fue protagonista en las finales. No por salvar goles, sino por anotarlos. En la décima forzó la prórroga y esta vez, en la undécima, le daba el título momentáneamente a su club. El partido se saldó en los penaltis, donde Cristiano Ronaldo marcó la pena máxima decisiva. A pesar de su irregularidad en la Liga, Sergio Ramos supo estar en el sitio exacto para hacer un gol tan importante.

A principio de la temporada 15/16 se disputaba la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Sevilla, campeones de la Champions League y la Europa League respectivamente. Comenzó ganando el club blanco pero los andaluces supieron darle la vuelta al marcador y en el descuento de la segunda parte, Sergio Ramos apareció para una vez más, ir a la prórroga. Carvajal anotó el gol que desequilibraba la balanza en el último minuto de la prórroga.

Para cerrar el año, cosechó el Mundial de Clubes en el que el Kashima Antlers puso las cosas muy difíciles al Real Madrid, de hecho, como en las dos finales anteriores, hubo prórroga y Cristiano Ronaldo cerró el partido con un triplete poniendo el 4-2 en el luminoso.

Propósitos para 2017

Individuamente no ha sido el mejor año de Sergio Ramos, pero su capacidad de liderazgo y experiencia lo elevan a ser titular en el Real Madrid y en la selección española. Dos características que siempre acompañarán al sevillano.

Siempre hay margen de mejora y para el próximo año, Sergio Ramos querrá retomar el nivel que mostró hace dos temporadas en el Real Madrid y trasladarlo al combinado nacional. Porque si hay algo que no se le pueda achachar a este capitán es su trabajo y constancia.