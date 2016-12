Anuario VAVEL Selección Española 2016: Vitolo, el mejor año del canario

Google Plus

Fotomontajes VAVEL - Anxo Rei

La evolución de Vitolo en los últimos años ha sido magnífica. Clave en los títulos de su equipo, el Sevilla, ha visto recompensado su trabajo con el asentamiento en el combinado nacional. Y es que cuando un futbolista está cómodo y se divierte, se nota. El año de Vitolo ha sido brutal.

El líder del Sevilla

Fue pieza clave con Emery para conseguir la quinta Europa League para el Sevilla y la tercera en su vitrina personal. Además, disputó la final de la Copa del Rey, final que perdió pero donde el Sevilla mereció llevarse el trofeo a casa. A comienzos de este año, también peleó la Supercopa de Europa, la cual el Real Madrid arrebató a los hispalenses en el último minuto de la prorróga.

Ahora con Sampaoli está siendo el faro del Sevilla. Terceros en La Liga y en los octavos de la Champions League. A un nivel altísimo se encuentra el canario y esto se refleja en el rendimiento grupal del Sevilla. Se siente importante y es feliz. El capitán del Sevilla ha estado varios veces en el punto de mira de los grandes de Europa pero el canario no se quiere mover de la capital andaluza.

Habitual con Lopetegui

Si un futbolista rinde bien, debe ir a la selección. Este es el planteamiento que ha tenido Julen Lopetegui desde que dirige a la selección española absoluta. Vitolo no fue convocado para la Eurocopa, sin embargo, con el relevo en los banquillos, Vitolo está siendo un fijo en las convocatorias de España. Ahora mismo, ofrece una alternativa diferente al juego español dada sus cualidades y no solo es un habitual en la lista, sino que se ha hecho con un puesto en el once titular.

Su sitio está asegurado con Lopetegui y si sigue rindiendo al mismo nivel que lo ha hecho hasta ahora seguro que lo tendrá por mucho tiempo más.