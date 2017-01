Míchel: "La selección que me gustaría dirigir es la española"

Míchel en un partido| Foto: Jaime Del Campo- VAVEL

Míchel se presentó, junto a Irene Villa, en la Clínica Menorca de Madrid para repartir juguetes a niños discapacitados. Así, el madrileño confesó ante la agencia EFE sus ganas de entrenar a la selección española, además de repasar la actualidad del Real Madrid y su etapa de entrenador actual.

"He tenido opciones de entrenar en España, pero no se han concretado"

"Para este año si me toca una pizca de trabajo fenomenal, porque se siente uno mejor cuando trabaja. Me gustaría entrenar en España. He tenido opciones, pero no se han concretado, a veces por los intereses de los clubes y otras veces por los míos, pero seguro que algo saldrá pronto", comenzaba diciendo Míchel.

El entrenador, que en la actualidad está libre, no abandona su idea de entrenar en el extranjero. "Me gustaría entrenar en España, pero si hay alguna oferta para fuera como cuando estuve en Grecia o Francia no hay problema", manifiesta el madrileño.

"El Real Madrid está en un momento de forma bastante bueno"

El veterano del Real Madrid aporta su juicio acerca de la forma del equipo blanco. "El equipo está muy bien, es fiable y es lo que se le pide a los equipos grandes. Está en un momento de forma bastante bueno y las sensaciones son positivas porque está ganando, pero ahora viene un tramo de varios meses muy intensos, las competiciones se ajustan al final y no tiene una ventaja muy grande con un equipo como el Barcelona", expresaba el entrenador antes de la racha de dos derrotas de los merengues.

También se rumoreó con que Míchel podría haber sido el sustituto de Vicente Del Bosque en el banquillo de La Roja. "La elección que hubiesen hecho habría sido buena porque los entrenadores españoles, en general, estamos preparados y somos buenos, además de que hay un grupo de jugadores muy interesante", declaró Míchel al respecto que, asimismo, opinó sobre Lopetegui.

"La selección que me gustaría dirigir es la española"

"La selección que me gustaría dirigir es la española, pero está bien ocupado el puesto por Lopetegui y por eso es más fácil entrenar un equipo", concluye diciendo el de 53 años.