Iker Casillas: "Yo no he dejado la Selección"

Iker Casillas volvió a hablar ante la prensa española varios meses después, el lugar elegido fue Onda Cero y concretamente el programa El Transistor de un clásico de la Radio Española como es José Ramón de la Morena. En una entrevista del estilo del mítico periodista español, Casillas habló sobre muchos temas, concretamente en este artículo se trataran los relacionados con la Selección española, en la sección del Real Madrid se encontrará el artículo sobre el conjunto blanco.

Lo primero que Casillas aclaró a De la Morena fue porque había guardado silencio durante estos meses: "Después de todo lo que se habló tras la Eurocopa decidí alejarme, estaba cansado de estar en boca de todo el mundo". También Reconoce que él es más partidario de que "a algunos jugadores se les dé una explicación cuando dejan la Selección porque es un detalle".

“En Portugal se protege mucho más al jugador”

También habló de cómo marcha la actual temporada en su club el Oporto: “Mi intención es seguir una temporada más en el Oporto, aquí estoy muy bien y uno de mis sueños de ahora es ganar la liga portuguesa". También explica las diferencias entre la Liga española y la portuguesa donde asegura que "hay muchas cosas distintas y eso se nota especialmente al acabar los partidos, ya que aquí se protege mucho más al jugador".

Casillas dejó tras la entrevista la puerta abierta para volver a vestir la camiseta de la Selección española aunque aclaró que no volvería para ser suplente ya que podría traer problemas: “Yo no he dejado la Selección. Si el seleccionador lo cree oportuno, por qué no, me lo puedo plantear y encantado de ir. El míster ha apostado por otro compañero, se ha querido quitar un problema del medio y me parece bien. No volvería a una convocatoria con 'La Roja' para ser suplente porque sería un problema".

"No me gustó las palabras que te dijo Vicente en la radio"

Esta fue una de las confesiones del portero de Móstoles a De la Morena, aunque también negó que con Vicente del Bosque se haya producido alguna polémica: "Después le llamé, hablamos y sólo tengo buenas palabras para él. De hecho, nos hemos felicitado cariñosamente el año".

Por último sobre lo que respecta a la Selección española Iker Casillas afirmó que tiene muy buenos recuerdos especialmente de los partidos del Mundial de 2010 en la que se proclamó campeón del Mundo de Selecciones y en la que él como capitán del combinado nacional levantó La Copa del Mundo en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Evidentemente no fue ese su único título con la Selección ya que también levantó dos Eurocopas de forma consecutiva la de 2008 en Austria y Suiza y la de 2012 en Polonia y Ucrania.