España jugará en Skopje ante Macedonia

España 5-1 Macedonia, Partido en el Ciudad de Valencia. | Foto: Carla Cortés - VAVEL

La Federación Macedonia de Fútbol ha hecho oficial la sede del próximo partido que disputarán las selecciones macedonia y española en la jornada del 11 de junio de 2017, dentro de la Fase de Clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018. El lugar elegido para el encuentro será el Nacionalna Arena Filip II de la capital de Macedonia, Skopje. Y la hora fijada para el choque es las 20:45 horas.

Este partido corresponderá a la sexta jornada de la clasificación para el Mundial, la primera de la segunda vuelta, anteriormente España se enfrentará a Israel en la quinta y última jornada de la primera vuelta, el partido se disputará el viernes 24 de Marzo de 2017 en el Molinón, estadio del Sporting de Gijón. La designación no ha gustado en la federación israelí.

"Realmente es extraño que España invite el próximo 24 de marzo a la selección que representa a Israel a una localidad que votó a favor del boicot a Israel".

Fuentes oficiales israelíes han mostrado su extrañeza ante la decisión de la Federación Española de Fútbol de elegir Gijón como sede del partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia en 2018. El motivo de su enfado es que, a propuesta de tres partidos de izquierda, el Ayuntamiento de esta ciudad asturiana aprobó en enero una declaración a favor del boicot a Israel abrazando así la campaña del movimiento propalestino BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). Desde la Federación israelí de fútbol prefieren no entrar en polémicas de cara al partido en España y se limitan a destacar: "las excelentes relaciones con la Federación Española. No conocemos los criterios por los que eligieron Gijón y tampoco tienen que pedirnos permiso. Jugaremos donde ellos nos digan. No debemos mezclar el deporte con otras cosas".

Alineación de España ante Macedonia en su penúltimo encuentro. | Foto: Carla Cortés - VAVEL

En cuanto al partido de ante Macedonia será la segunda vez que se midan esta temporada, tras la victoria de España en Granada por cuatro goles a cero, ese partido correspondió a la cuarta jornada de la Clasificación para el Mundial de Rusia en la zona europea, encuentro que se disputó el sábado 12 de Noviembre en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.

De momento la Selección Española que dirige Julen Lopetegui desde la dimisión de Vicente Del Bosque tras caer “La Roja” eliminada en octavos de la Eurocopa ante Italia, marcha primera del grupo siete con 12 puntos conseguidos en los primeros cuatro partidos sumando tres victorias ante Liechtenstein (8-0), la propia Macedonia (4-0) y ante Albania (0-2), y un empate en Turín ante Italia que es colíder del grupo junto a España, pero “La Roja” tiene mejor diferencia goleadora ya que ha marcado 15 goles y solo ha recibido uno, es decir, España está +14, mientras que Italia ha marcado once goles y ha recibido cuatro, +7 en la diferencia goleadora.

El resto del grupo lo forman Israel que es tercera con nueve puntos, cuarta es Albania con seis, quinta Macedonia que no ha estrenado su casillero aún al igual que la sexta y última clasificada Liechtenstein.

Por último recordamos que solo se clasifica directamente el primer clasificado y el segundo va a la repesca por lo que España no puede fallar en los enfrentamientos venideros si quiere ir directamente al Mundial sin pasar por el purgatorio de la repesca.