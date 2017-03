Jorge Vilda: "Hemos hecho un gran partido en todos los sentidos"

Google Plus

Jorge Vilda, seleccionador nacional de España. | Foto: Jose María Colomo - VAVEL

La Selección española femenina de fútbol disputó ayer su segundo encuentro de la Copa Algarve ante la selección de Noruega, actual subcampeona de Europa, y el resultado no pudo ser más satisfactorio para las españolas que derrotaron al conjunto nórdico por tres goles a cero en la ciudad portuguesa de Faro; una gran victoria para las chicas que dirige Jorge Vilda que tras el partido compareció ante los compañeros de SefTV de la Federación Española de fútbol.

El partido de España fue muy bueno en especial en la primera mitad donde las hispanas dominaron a Noruega a través de la posesión, anotaron los tres goles del encuentro por mediación de Thorisdottir en propia puerta en el minuto 25 tras un centro de Marta Torrejón, el segundo de Jenni Hermoso en el 38 tras un remate cruzado dentro del área y en el 41 Olga García culminaba la goleada tras una gran jugada individual. La pega de la primera mitad fue la expulsión en el minuto 45 de Mapi León por doble amarilla, lo que obligó a España a jugar toda la segunda mitad con diez jugadoras.

"En la primera parte hemos dominado con la posesión"

Así analizaba el seleccionador español Jorge Vilda el partido, destacando como clave la gran primera mitad que realizaron sus chicas, para ganar a un poderoso rival como es Noruega: "Hemos hecho un gran partido en todos los sentidos. En la primera parte la posesión de España ha sido de más del 85%. Hemos hecho tres goles y la mala suerte es que nos han expulsado a una jugadora. Ha sido una prueba más para el equipo y la reacción ha sido excepcional".

A pesar de la expulsión, la Selección se mantuvo firme y no se dejó empequeñecer ante las escandinavas que apretaron a España intentando ejercer el factor de estar con una jugadora más sobre el campo, sin embargo, las chicas de Jorge Vilda no hicieron notar el hecho d estar con diez: "Con una jugadora menos no nos han llegado a puerta, hemos mantenido el marcador a cero e incluso hemos tenido alguna ocasión para marcar en ese segundo tiempo y es un día para estar orgullosos de nuestra selección española femenina".

Once inicial de la Selección española contra Japón. | Foto: José María Colomo - VAVEL

Por lo tanto tras sumar esta buena segunda mitad de resistencia con una menos a la enorme primera mitad que ha realizado la selección absoluta de fútbol, España se lleva su segunda victoria en dos partidos en esta Copa Algarve, la primera la consiguió en el primer partido por el resultado de 1-2 ante la subcampeona del mundo actual y que consiguió alzarse con el Mundial en 2011 como es Japón, y la segunda ante la subcampeona de Europa y ganadora de la Eurocopa en dos ocasiones como es Noruega.

Con esta victoria, España suma ya seis puntos en esta Copa Algarve, única selección en conseguirlo en las dos primeras jornadas junto con Canadá y de esta manera ya está clasificada para la siguiente ronda, pero antes tendrá que disputar el último partido de la fase de grupos ante Islandia el lunes seis de Marzo a las 15:45 hora española.