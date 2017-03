Previa Islandia - España: sin relajaciones a por el primer puesto

Google Plus

Este lunes 6 de marzo se disputará la tercera jornada de la Copa Algarve 2017 en la región portuguesa. España, que se estrenaba en la competición que cumple su vigésima séptima edición, tiene en su mano finalizar la primera fase en la primera posición. Para ello, el combinado que dirige Jorge Vilda necesita sumar algún punto ante la complicada selección de Islandia. La 'Rojita' se enfrentará desde las 15:45 horas de la tarde al cuadro nórdico con la intención de llevarse los tres puntos. Un propósito que dejaría claro el buen hacer del cuadro español de cara a la Eurocopa de Holanda que de celebrará este verano.

Casi nadie podía imaginar que la selección española femenina fuera capaz de conseguir la primera posición en un grupo tan complicado como el B. Y es que el conjunto que dirige Jorge Vilda ha superado a la subcampeona de Europa, Noruega, y al complicado combinado de Japón. Con estos resultados, las componentes de la 'Rojita' podrían medirse a Canadá o Suecia en la lucha por llevarse el título de la Copa Algarve 2017. Palabras mayores por la entidad de las selecciones que forman parte de este prestigioso torneo que finalizará el próximo miércoles 8 de marzo.

España, a un paso de la primera plaza

Pero antes de pensar en la lucha por el título de ganadoras de la Copa Algarve 2017, las componentes de la seleccion española femenina deberán centrarse en su envite ante Islandia. Tras la cómoda victoria frente a Noruega, el combinado nacional parte, a priori, como favorito ante un conjunto más débil y que solamente suma un punto hasta el momento. Precisamente ante Noruega, lo que deja claro que no es un rival sencillo a pesar de haberse visto superadas 2-0 por el cuadro nipón.

Jorge Vilda utilizará el penúltimo encuentro de la Copa Algarve para seguir preparando la Eurocopa de Holanda 2017, en la que España tiene puestas muchas esperanzas. El preparador de la selección podría contar con un once inicial muy parecido al que saltaba el pasado miércoles al terreno de juego para medirse a Japón. El principal movimiento podría estar en la vuelta de Silvia Meseguer y Vero Boquete, dos de las estrellas de la 'Rojita' y que iniciaron el choque ante Noruega sentadas en el banquillo.

La que no podrá estar sobre el césped del Estadio VRS António Sports Complex es Mapi León, que ante Noruega fue expulsada justo antes del descanso. La zaguera aragonesa del Atlético de Madrid está cuajando una fantástica temporada y ha aprovechado el cambio de sistema propuesto por Jorge Vilda. Y es que el seleccionador nacional está utilizando este torneo para afianzar entre sus jugadoras el nuevo sistema: 1-5-3-2. Tres centrales y dos carrileros, que aportan profundidad a un equipo que tiene su fuerte en el potente y experimentado centro del campo español.

Si bien, la carga de minutos de varias jugadores podría provocar que las menos habituales en esta Copa Algarve 2017 dispusieran de mayor protagonismo ante Islandia. Y es que el potencial de este equipo se muestra en su banquillo. Frente a Japón, Jorge Vilda sentó a Olga García, Vicky Losada, Sonia Bermúdez, Mariona Caldentey, Marta Corredera y Alexandra López. Vero Boquete e Irene Paredes, que no intervinieron ante la selección nórdica, podrían tener su protagonismo, aunque el seleccionador no forzará la presencia de ninguna de no remitir sus molestias.

Islandia antes de soñar con el título

Las sensaciones de la selección española son fantásticas y parece que nada podrá evitar que luchen por el título de la Copa Algarve en su primera participación. Pero antes, las pupilas de Jorge Vilda deberán refrendar el buen estado de forma en la tercera jornada del Grupo B que les medirá al combinado de Islandia. Un conjunto experimentado y que es un habitual en las principales citas continentales, aunque todavía no ha sido capaz de disputar una fase final de la Copa del Mundo.

Si bien, Islandia ha participado en las Eurocopas del 2009 y 2013 y también estará, al igual que España, presente en la de Holanda que se celebrará este mismo verano. El conjunto nórdico ha quedado encuadrado en el Grupo C con los combinados de Francia, Austria y Suiza, por lo que su pase a las eliminatorias es probable. La Copa Algarve está siendo una importante piedra de toque para el equipo que dirige Freyr Alexandersson.

La cercanía entre partidos, la competición se disputa del 1 al 8 de marzo provoca que Jorge Vilda se vea obligado a repartir esfuerzos entre sus jugadores. España volverá a jugar el miércoles 8 de marzo, aunque en este caso todavía se desconoce cuál será el horario y el rival. Con las miras puestas en Islandia, las pupilas de Jorge Vilda sueñan con un título que indicaría el buen estado de salud del fútbol femenino español.