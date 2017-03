Jorge Vilda: "Intentaremos llevarnos el título aprovechando nuestras armas"

Google Plus

Jorge Vilda antes del último partido del combinado nacional | Foto: Jose María Colomo - VAVEL

Después de conseguir doblegar a Japón en el primer partido de la Copa Algarve por 1-2, y días después dar cuenta de Noruega por ni más ni menos que 0-3, la selección española femenina comandaba el Grupo B del torneo portugués con los seis puntos correspondientes a sus dos victorias, quedando el encuentro frente a Islandia de este lunes como el broche de oro a un excepcional campeonato en el que si las españolas conseguían la victoria podrían jugarse el título el próximo miércoles. Pero no pudo ser, no fueron capaces de pasar del empate y aún así obtuvieron la recompensa de poder acceder hasta ni más ni menos que la gran final de la Copa Algarve, donde este miércoles se batirán en duelo con una potente selección como Canadá. Los deberes están hechos, el nivel mostrado por el cuadro español ha sido muy alto, pero por delante quedan mínimo noventa minutos en los que el título estará en juego, y como no podría ser de otra manera, las pupilas de Jorge Vilda saltarán al terreno de juego con el único objetivo de coronarse campeonas de un importante torneo previo a la próxima Eurocopa.

"Canadá es un equipo con muchísima experiencia y con jugadoras con muchas internacionalidades"

El hecho de haber obtenido dos victorias y un empate en sus tres primeros partidos en la Copa Algarve hace que Vilda afronte el encuentro de este miércoles pletórico de confianza en busca del título. "Estamos entusiasmados de formar parte de uno de los torneos más importantes del mundo, cualquier selección española que participe en un torneo quiere llegar lo más lejos que pueda, este miércoles jugaremos esa gran final y seguiremos mejorando nuestro rendimiento", comentó sonriente ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial.

Para terminar, Jorge Vilda no esconde que el rival que estará este miércoles al otro lado del terreno de juego será un duro contrincante con el que ganar será tarea complicada para las jugadoras españolas. "Canadá es un equipo con muchísima experiencia y con jugadoras con muchas internacionalidades, pero lo que tenemos claro es que con nuestras armas intentaremos llevarnos el título", concluyó.