Jorge Vilda: "No nos tenemos que poner barreras"

Google Plus

Jorge Vilda antes de empezar la gran final | Foto: José María Colomo - VAVEL

El periodo hasta el momento de Jorge Vilda como seleccionador femenino español está siendo inmejorable, y es que después de completar una clasificación para la próxima Eurocopa sin un solo pero, y que sin duda alguna pasará la historia, el combinado nacional sigue brillando con luz propia en cada partido que disputa. En esta ocasión las españolas tuvieron que desplazarse hasta Portugal para disputar la Copa Algarve, un prestigioso evento en el que tomaban partida por primera vez, pero sin duda alguna el próximo año estarán presentes. ¿Por qué? Fácil, puesto que son las campeonas.

Ni más ni menos que las encargadas de alzar el título después de doblegar a Japón por 1-2, a Noruega por 0-3, empatar con Islandia 1-1 y por último en la gran final aprovechar un gran gol de Leila Ouahabi para llevarse el cetro de campeonas por 1-0. La satisfacción del trabajo bien hecho y la alegría de ver como la selección española femenina ha pasado de ser un equipo de nivel medio a rozar la excelencia siendo una clara favorita a conquistar la próxima Eurocopa, teniendo un papel vital en la clara mejoría Jorge Vilda, técnico que ha logrado combinar un equipo lleno de grandes jugadoras que no hacen otra cosa que soñar.

"Tenemos que tener los pies en la tierra, porque esto ha sido un torneo, han hecho un excelente trabajo y el rendimiento ha sido muy bueno"

Como no podía ser de otra manera, Vilda quedaba satisfecho no solo por la conquista de la Copa Algarve en su primera participación, sino también por el nivel mostrado de sus jugadoras en todos los partidos. "Contentos por haber ganado este torneo, pero sobre todo porque nos sirve como una buena preparación para la próxima Eurocopa, para coger buenas sensaciones, confianza y llegar en las mejores condiciones posibles. Nosotros somos los primeros que no nos tenemos que poner las barreras, pero sí que tenemos que tener los pies en la tierra, porque esto ha sido un torneo, han hecho un excelente trabajo y el rendimiento ha sido muy bueno, pero nada más", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Jorge Vilda quiso bajar el grado de euforia que se vive en el entorno de la selección española femenina, sabiendo que aún queda mucho camino por recorrer y que hay que ir partido a partido para lograr los objetivos. "Todavía tenemos partidos de preparación y luego la Eurocopa donde tenemos los partidos oficiales y es una competición de nivel europeo, por lo que pensar más allá sería equivocarnos, tenemos que mirar a los siguientes amistosos y llegar al primer partido contra Portugal en las mejores condiciones posibles", concluyó.