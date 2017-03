Xabi Alonso anuncia su adiós al fútbol (Imagen: Dani Mullor, VAVEL)

Xabi Alonso ha anunciado este jueves que se retira como jugador profesional. El vasco ha explicado en la página web de su actual club (Bayern de Munich) que no ha sido una decisión fácil, pero creo que es el momento adecuado. Con otras palabras, Xabi dejó claro que siempre es mejor dar un paso al frente y dejar el fútbol antes de que este te deje a ti: “Siempre tuve claro que mejor dejarlo pronto que tarde. Aún me siento bien, pero creo que es el momento apropiado”.

El jugador internacional ya había anunciado el pasado mes de agosto que daba por finalizada su etapa en la Selección Española y es ahora, unos meses después cuando anuncia su adiós definitivo al fútbol.

En su palmarés queda haber sido campeón de todo tanto con sus clubes como con la Selección, de la que se despidió tras haber vestido la Roja en 114 ocasiones y con una emotiva carta en sus redes sociales:

"Quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la Selección Española. Lo más difícil es saber cuándo decir adiós y, después de mucho pensarlo, creo que ese momento ha llegado.



Pongo fin a una etapa gloriosa con la Selección que comenzó hace más de 11 años, habiendo formado parte de una generación histórica que ha cumplido el sueño de millones de aficionados, logrando algo tan único como es un Mundial y dos Eurocopas en cuatro años.



Desde aquel 30 de abril de 2003 cuando debuté con tan solo 21 años, únicamente he vivido buenos momentos, por lo que solo tengo palabras de agradecimiento para todos aquellos con los que he compartido más de una década.



Quiero dar las gracias a todos mis entrenadores, compañeros, empleados de esta casa y a los millones de aficionados que siempre me han mostrado su cariño y respeto.



Iñaki Sáez, el inolvidable Luis Aragonés y Vicente del Bosque son figuras que siempre llevaré conmigo por haberme hecho crecer de una manera decisiva en lo profesional y en lo personal.



No podría enumerar a todos los compañeros con los que he compartido esta camiseta, pero desde aquí quiero agradecer a todos y cada uno de ellos todo lo que me han demostrado y enseñado durante esta etapa inolvidable de mi vida.



Tampoco puedo pasar por alto a todos los profesionales que trabajan para la RFEF, que me han mostrado su cariño y su máxima dedicación logrando las mejores condiciones en todos los aspectos para sentirme como en casa. Suyos también son todos los éxitos y estoy orgulloso de haberlos compartido a su lado.



Gracias a la Real Sociedad, al Liverpool y al Real Madrid por abrirme las puertas para ser parte de un sueño único. En todos mis clubes siempre me ayudaron y apoyaron para hacerlo realidad.



Por último, quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a la afición. Esa con la que soñamos juntos y compartimos la gloria. Me llevo muchos momentos imborrables en los que los protagonistas sois vosotros.



Deseo mucha suerte a todos los que seguirán trabajando y luchando por esta camiseta, teniendo la absoluta convicción de que llegarán nuevos éxitos.



Gracias a todos y hasta siempre.





Xabi Alonso"