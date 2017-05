Toña Is: "Ganando los dos partidos, estamos en semifinales"

Google Plus

La seleccionador sub-17 femenina atendió a los medios de comunicación. | Foto: (VAVEL.com).

La andadura española en la Eurocopa sub-17 que se disputa en la República Checa no ha podido iniciarse de poder manera para los intereses nacionales. Alemania vigente campeona del torneo, infringió un severo correctivo a 'La Rojita' con un 1-4 que puso en aviso a las jugadores españolas. Pese a este tropiezo, una victoria ante Francia y la anfitriona colocaría en las semifinales a la selección española femenina sub-17. Toña Is, preparadora del combinado, atendió a los medios de comunicación tras su mal estreno en el Campeonato de Europa. La entrenadora valoró la situación de las suyas y analizó las posibilidades de acceder a la lucha por el título, que pasan por dos victorias.

Un duro revés para un grupo de futbolistas que tienen entre sus principales objetivos el conseguir acceder a la lucha por el título de campeonas. En este sentido, el cuerpo técnico de la selección española femenina sub-17 ha tenido que ejercer más de psicólogos para recuperar a las suyas. Toña Is explicó en su comparecencia de prensa que "he intentando hacer ver a las chicas que con dos victorias estamos en las semifinales". Paso fundamental antes de afrontar los trascendentales encuentros ante la República Checa y Francia por un puesto en semifinales.

"De los árbitros no voy a hablar".

La seleccionadora española fue contundente con el resultado cosechado en el estreno del Campeonato de Europa ante Alemania: "Creo que no es justo". En este sentido Toña Is reconoció que "en la primera parte sí que ha estado mejor Alemania que nosotras", pese a ello, la preparadora nacional comentó que "la segunda mitad ha sido nuestra". El punto clave en el resultado final ha sido el primer tanto anotado por el cuadro teutón y que debió ser invalidado: "El primer gol que nos hacen es un claro fuera de juego, de los árbitros no voy a hablar".

Toña Is no dudó en insistir que esta acción es determinante en el devenir del encuentro: "Es un claro fuera de juego y nos condiciona el partido". La seleccionadora española reconoció que "hemos tenido que jugar con el resultado en contra y eso es complicado" y apuntó que "jugar ante Alemania con el marcador desfavorable es siempre así". Dos oportunidades por delante para soñar con un pase a las semifinales y que necesitan de la victoria ante los combinados de la República Checa y Francia.